США исключили дочерний банк Ozon из санкционного списка
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) исключило дочерний банк онлайн-ритейлера Ozon — Ozon Bank из санкционного черного списка (SDN-листа). Об этом говорится в документе OFAC.
Ozon Bank попал в санкционный список США 24 февраля. OFAC включило банк как организацию, связанную с Совкомбанком. Однако еще в мае 2021 г. Ozon закрыл сделку по покупке 100% «Оней банка» (впоследствии – Ozon Bank) у Совкомбанка. Таким образом, кредитная организация перестала быть аффилированной с Совкомбанком.
25 февраля в компании заявили, что Ozon намерен обратиться в OFAC с просьбой исключить банк из списка SDN.
В марте ЦБ зарегистрировал новый банк в структуре Ozon — «Еком банк». Для создания «Еком банка» компания получила еще одну банковскую лицензию — универсальную. Она позволит «запускать более широкий спектр сервисов для b2c- и b2b-клиентов», сообщали в компании.
Уставной капитал «Еком банка» — 3,6 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, председателем правления стал Андрей Личманов, который возглавляет Ozon Bank.