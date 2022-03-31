США исключили дочерний банк Ozon из санкционного списка

Ozon Bank попал в санкционный список США 24 февраля. OFAC включило банк как организацию, связанную с Совкомбанком. Однако еще в мае 2021 г. Ozon закрыл сделку по покупке 100% «Оней банка» (впоследствии – Ozon Bank) у Совкомбанка. Таким образом, кредитная организация перестала быть аффилированной с Совкомбанком.