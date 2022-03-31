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Финансы

США исключили дочерний банк Ozon из санкционного списка

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) исключило дочерний банк онлайн-ритейлера Ozon — Ozon Bank из санкционного черного списка (SDN-листа). Об этом говорится в документе OFAC.

Ozon Bank попал в санкционный список США 24 февраля. OFAC включило банк как организацию, связанную с Совкомбанком. Однако еще в мае 2021 г. Ozon закрыл сделку по покупке 100% «Оней банка» (впоследствии – Ozon Bank) у Совкомбанка. Таким образом, кредитная организация перестала быть аффилированной с Совкомбанком.

25 февраля в компании заявили, что Ozon намерен обратиться в OFAC с просьбой исключить банк из списка SDN.

В марте ЦБ зарегистрировал новый банк в структуре Ozon — «Еком банк». Для создания «Еком банка» компания получила еще одну банковскую лицензию — универсальную. Она позволит «запускать более широкий спектр сервисов для b2c- и b2b-клиентов», сообщали в компании.

Уставной капитал «Еком банка» — 3,6 млрд руб. По данным ЕГРЮЛ, председателем правления стал Андрей Личманов, который возглавляет Ozon Bank.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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