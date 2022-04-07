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Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд

Ведомости

Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили $606,5 млрд, следует из материалов ЦБ. За неделю с 25 марта этот показатель вырос на 0,3%, или на $2,1 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Исторического максимума объем резервов достиг 18 февраля, тогда он составлял $643,2 млрд. К 25 февраля этот показатель уменьшился до $629,4 млрд, а к 25 марта — до $604,4 млрд, в том числе из-за валютных интервенций, валютного рефинансирования и валютной переоценки активов.

США и Евросоюз в ночь на 27 февраля объявили о введении санкций в отношении международных резервов России в ответ на военную операцию на Украине. В результате был заблокирован доступ примерно к половине из них — порядка $300 млрд. В МИД РФ назвали заморозку международных резервов страны воровством. Минфин предупредил, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами.

С тех пор Минфин несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. Всего было сделано пять купонных платежей на сумму около $614 млн, последний — на сумму $329,2 млн — состоялся 31 марта. Средства списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах.

С 4 апреля США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. В Белом доме заявили, что санкции призваны заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов. После этого Минфин провел выплату по еврообондам со сроком погашения в 2022 и 2042 гг. в рублях на общую сумму $649,2 млн из-за отказа иностранного банка-корреспондента исполнить поручения в валюте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных