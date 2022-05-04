ФРС США решила поднять ставку до 0,75-1%
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,75-1%, приняв подобное решение второй раз за два месяца. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания. Это первое повышение с таким большим шагом с 2000 г.
Отмечается, что, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест и снижение безработицы, «инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более обширным ценовым давлением».
«[Спецоперация] России в Украине вызывает огромные экономические трудности, создает дополнительное повышательное давление на инфляцию и, вероятно, снизит экономическую активность. Последствия для экономики США весьма неопределенны. Кроме того, связанные с COVID-19 карантины в Китае, вероятно, усугубят сбои в цепочке поставок», — обосновывает ФРС США свое решение.
Последний раз ФРС США повышала ставку 16 марта — на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Это было первое изменение ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США до этого повышала ставку в 2018 г.
Регулятор начал повышать ставку после того, как в США в феврале был зафиксирован рекордный с января 1982 г. уровень январской инфляции — 7,9%. В марте она ускорилась до 8,5% на фоне высоких цен на энергоносители в связи с событиями на Украине и антироссийскими санкциями в энергетической сфере.