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Финансы

ФРС США решила поднять ставку до 0,75-1%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,75-1%, приняв подобное решение второй раз за два месяца. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания. Это первое повышение с таким большим шагом с 2000 г.

Отмечается, что, несмотря на устойчивый рост числа рабочих мест и снижение безработицы, «инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на энергоносители и более обширным ценовым давлением».

«[Спецоперация] России в Украине вызывает огромные экономические трудности, создает дополнительное повышательное давление на инфляцию и, вероятно, снизит экономическую активность. Последствия для экономики США весьма неопределенны. Кроме того, связанные с COVID-19 карантины в Китае, вероятно, усугубят сбои в цепочке поставок», — обосновывает ФРС США свое решение.

Последний раз ФРС США повышала ставку 16 марта — на 0,25 п. п. до 0,25–0,5% годовых. Это было первое изменение ставки за последние два года – с марта 2020 г., когда американский регулятор снизил ее до 0–0,25%, чтобы поддержать экономику в период пандемии. Последний раз ФРС США до этого повышала ставку в 2018 г.

Регулятор начал повышать ставку после того, как в США в феврале был зафиксирован рекордный с января 1982 г. уровень январской инфляции — 7,9%. В марте она ускорилась до 8,5% на фоне высоких цен на энергоносители в связи с событиями на Украине и антироссийскими санкциями в энергетической сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных