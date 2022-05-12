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Финансы

Walt Disney потеряла $195 млн за квартал в результате ухода из России

Ведомости

Компания The Walt Disney понесла потери на сумму $195 млн из-за обесценивания нематериальных активов в России, следует из отчетности компании по итогам второго квартала 2022 финансового года.

«Компания зафиксировала расходы на общую сумму $195 млн из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился», — сообщается в документе. При этом квартальная выручка Disney выросла на 23% в годовом выражении, до $19,25 млрд.

10 марта компания объявила о решении приостановить работу всех подразделений на территории России, выпуск контента и лицензирование продукции. Аналогичное решение приняли Sony и Warner Bros. — все они вместе с Disney отменили прокат своих новинок в российских кинотеатрах из-за спецоперации на Украине. В частности, Warner Bros. отменила прокат «Бэтмена» в России за день до его премьеры 2 марта. Disney отказался показывать в России мультфильм «Я краснею», премьера которого должна была состояться 10 марта.

После ухода иностранных компаний с рынка российские кинотеатры выпустили в повторный прокат фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», комедию «Жмурки», драму «Про уродов и людей», «Морфий», «Я тоже хочу», «Мне не больно» и «Кочегар». Также повторно показывают в кино мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и др.

На фоне этого мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. В частности, принято решение об увеличении размеров грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в Москве и создание ее образа в фильмах. Размеры грантов будут зависеть от доли времени показа общественных пространств столицы в общем хронометраже ленты. В частности, при доле от 30% и более компенсация затрат составит от 15 млн руб. для полнометражных фильмов и 4 млн руб. — для короткометражных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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