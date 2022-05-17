Количество выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин подчеркнул, что падение выдачи ипотеки стало максимальным за всю историю. В период пандемии в 2020 г. выдача ипотечных кредитов также снижалась, но не настолько сильно: в апреле 2020 г. объем и количество выданных кредитов снизились на 43 и 36% соответственно.
В Национальном бюро кредитных историй подтвердили спад выдачи ипотеки. По данным НБКИ, в апреле выдача сократилась на 60,7% по сравнению с мартом, по сравнению с февралем – на 62,7%. Объединенное кредитное бюро не ответило на запрос издания.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что спад в ипотеке был отложенным, потому что в марте россияне получали ипотечные кредиты, которые были одобрены за несколько недель или месяцев до этого. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина добавила, что в начале кризиса часть заемщиков могла активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, однако к апрелю ажиотажный спрос был исчерпан. Эксперты отметили, что на показатели также повлияло ужесточение риск-политики банков и повышение ставок по кредитам.