Количество выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что спад в ипотеке был отложенным, потому что в марте россияне получали ипотечные кредиты, которые были одобрены за несколько недель или месяцев до этого. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина добавила, что в начале кризиса часть заемщиков могла активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, однако к апрелю ажиотажный спрос был исчерпан. Эксперты отметили, что на показатели также повлияло ужесточение риск-политики банков и повышение ставок по кредитам.