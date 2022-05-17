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Финансы

Количество выданных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 75%

Ведомости

Российские банки в апреле одобрили 37 200 заявок на ипотеку на 130,5 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Количество выданных кредитов по сравнению с мартом 2022 г. упало на 77%, объем ипотеки – на 75%.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин подчеркнул, что падение выдачи ипотеки стало максимальным за всю историю. В период пандемии в 2020 г. выдача ипотечных кредитов также снижалась, но не настолько сильно: в апреле 2020 г. объем и количество выданных кредитов снизились на 43 и 36% соответственно.

В Национальном бюро кредитных историй подтвердили спад выдачи ипотеки. По данным НБКИ, в апреле выдача сократилась на 60,7% по сравнению с мартом, по сравнению с февралем – на 62,7%. Объединенное кредитное бюро не ответило на запрос издания.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что спад в ипотеке был отложенным, потому что в марте россияне получали ипотечные кредиты, которые были одобрены за несколько недель или месяцев до этого. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина добавила, что в начале кризиса часть заемщиков могла активнее брать ипотеку в ожидании роста цен на жилье, однако к апрелю ажиотажный спрос был исчерпан. Эксперты отметили, что на показатели также повлияло ужесточение риск-политики банков и повышение ставок по кредитам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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