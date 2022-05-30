«Коммерсантъ»: производителей банковских карт из Китая могут пустить на российский рынок
Банк России и Минпромторг рассматривают возможность допустить на российский рынок китайских производителей банковских карт: компании смогут открыть представительства в России, а поставлять карты из Китая, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
В Минпромторге заявили, что в России всегда использовались и российские, и зарубежные чипы для карт: местные производители могут обеспечить существенную долю потребности, однако от иностранных чипов власти не отказываются. Окончательные решения пока не приняты, добавили в министерстве. В ЦБ не ответили на запрос издания.
По словам экспертов, сейчас российские производители банковских карт используют чипы из Китая и Кореи, а также продукцию завода «Микрон» в Зеленограде. Импортировать чипы становится сложнее из-за санкций, а также из-за их глобального дефицита. «Микрон» уже перегружен заказами и даже при удвоении производства к 2025 г. не сможет удовлетворить всю потребность в чипах, отметили эксперты. Они оценили потребность в банковских картах в 160-170 млн штук. Источник издания в правительстве отметил, что предельный объем чипов, которые может выпускать «Микрон», составляет 10-13 млн штук в год.
Собеседник издания считает, что выход китайских производителей чипов на российский рынок может решить проблему дефицита, однако правительство должно защитить отечественных производителей. Китайские компании боятся вторичных санкций и могут свернуть поставки в любой момент, объяснил он. По словам экспертов, приход в Россию китайских производителей оправдан, если у российских компаний не хватает мощностей, однако такая мера не сможет решить проблему мгновенно: производителям нужно будет открывать представительства, заключать договоры, решать вопросы с логистикой и оплатой.