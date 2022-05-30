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«Коммерсантъ»: производителей банковских карт из Китая могут пустить на российский рынок

Ведомости

Банк России и Минпромторг рассматривают возможность допустить на российский рынок китайских производителей банковских карт: компании смогут открыть представительства в России, а поставлять карты из Китая, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

В Минпромторге заявили, что в России всегда использовались и российские, и зарубежные чипы для карт: местные производители могут обеспечить существенную долю потребности, однако от иностранных чипов власти не отказываются. Окончательные решения пока не приняты, добавили в министерстве. В ЦБ не ответили на запрос издания.

По словам экспертов, сейчас российские производители банковских карт используют чипы из Китая и Кореи, а также продукцию завода «Микрон» в Зеленограде. Импортировать чипы становится сложнее из-за санкций, а также из-за их глобального дефицита. «Микрон» уже перегружен заказами и даже при удвоении производства к 2025 г. не сможет удовлетворить всю потребность в чипах, отметили эксперты. Они оценили потребность в банковских картах в 160-170 млн штук. Источник издания в правительстве отметил, что предельный объем чипов, которые может выпускать «Микрон», составляет 10-13 млн штук в год.

Собеседник издания считает, что выход китайских производителей чипов на российский рынок может решить проблему дефицита, однако правительство должно защитить отечественных производителей. Китайские компании боятся вторичных санкций и могут свернуть поставки в любой момент, объяснил он. По словам экспертов, приход в Россию китайских производителей оправдан, если у российских компаний не хватает мощностей, однако такая мера не сможет решить проблему мгновенно: производителям нужно будет открывать представительства, заключать договоры, решать вопросы с логистикой и оплатой.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: банки запросили в Минпромторге 120 млн заготовок для карт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных