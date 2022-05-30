«Коммерсантъ»: производителей банковских карт из Китая могут пустить на российский рынок

По словам экспертов, сейчас российские производители банковских карт используют чипы из Китая и Кореи, а также продукцию завода «Микрон» в Зеленограде. Импортировать чипы становится сложнее из-за санкций, а также из-за их глобального дефицита. «Микрон» уже перегружен заказами и даже при удвоении производства к 2025 г. не сможет удовлетворить всю потребность в чипах, отметили эксперты. Они оценили потребность в банковских картах в 160-170 млн штук. Источник издания в правительстве отметил, что предельный объем чипов, которые может выпускать «Микрон», составляет 10-13 млн штук в год.