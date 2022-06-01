Газета
Финансы

Bloomberg: Россия не выплатила $1,9 млн по долговым обязательствам

Ведомости

Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление Комитета по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA). 

По информации агентства, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд. «Несмотря на сравнительно небольшую сумму, "упущенные проценты" приведут к срабатыванию всех непогашенных кредитных дефолтных свопов (CDS) России, а окончательная сумма, вероятно, будет установлена ​​на аукционе», — говорится в сообщении.

Специалисты также подчеркивают, что «размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление [Комитета по анализу кредитных деривативов] не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям».

20 мая Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. на сумму $71,25 млн и сроком погашения в 2036 г. на сумму 26,5 млн евро. 29 апреля ведомство отчиталось о выплате купонного дохода и погашении номинальной стоимости по еврооблигациям «Россия-22» на сумму $564,8 млн и «Россия-2042» на сумму $84,4 млн.

С начала военной спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд. Минфин после этого несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу, и деньги списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах, однако впоследствии США не тали продлевать лицензию, которая позволяла перечислять средства с замороженных счетов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у России нет проблем с наличием финансовых средств для обслуживания государственного долга. «С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — подчеркнула Набиуллина. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что Россия стремится избежать технического дефолта и продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных