Bloomberg: Россия не выплатила $1,9 млн по долговым обязательствам
Россия нарушила обязательства по выплате процентов по своим долговым обязательствам на сумму $1,9 млн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление Комитета по анализу кредитных деривативов Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).
По информации агентства, указанная сумма должна была быть включена в выплату по российским гособлигациям, осуществленную в начале прошлого месяца. Размер страховых выплат держателям российских облигаций может составить $3,2 млрд. «Несмотря на сравнительно небольшую сумму, "упущенные проценты" приведут к срабатыванию всех непогашенных кредитных дефолтных свопов (CDS) России, а окончательная сумма, вероятно, будет установлена на аукционе», — говорится в сообщении.
Специалисты также подчеркивают, что «размер скопившихся процентных выплат и тот факт, что основной платеж уже был совершен, означают, что постановление [Комитета по анализу кредитных деривативов] не вызовет более широкого дефолта по российским гособлигациям».
20 мая Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. на сумму $71,25 млн и сроком погашения в 2036 г. на сумму 26,5 млн евро. 29 апреля ведомство отчиталось о выплате купонного дохода и погашении номинальной стоимости по еврооблигациям «Россия-22» на сумму $564,8 млн и «Россия-2042» на сумму $84,4 млн.
С начала военной спецоперации России на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов Банка России — порядка $300 млрд. Минфин после этого несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу, и деньги списывались с замороженных счетов ЦБ в американских финансовых институтах, однако впоследствии США не тали продлевать лицензию, которая позволяла перечислять средства с замороженных счетов.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что у России нет проблем с наличием финансовых средств для обслуживания государственного долга. «С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — подчеркнула Набиуллина. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что Россия стремится избежать технического дефолта и продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика.