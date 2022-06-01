Bloomberg: Россия не выплатила $1,9 млн по долговым обязательствам

20 мая Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 г. на сумму $71,25 млн и сроком погашения в 2036 г. на сумму 26,5 млн евро. 29 апреля ведомство отчиталось о выплате купонного дохода и погашении номинальной стоимости по еврооблигациям «Россия-22» на сумму $564,8 млн и «Россия-2042» на сумму $84,4 млн.