Газета
Финансы

Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в мае в 263,7 млрд рублей

Ведомости

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в мае оказался выше оценки Минфина на 263,7 млрд руб., пишет «Интерфакс».

Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 млрд руб.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в июне должен составить 392,9 млрд руб. С учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.

Ранее сегодня был утвержден шестой пакет санкций против России со стороны ЕС. Он в том числе включает в себя запрет на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).

Накануне стало известно, что в мае Россия увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к уровню апреля до 43,1 млн т. К показателю мая 2021 г. добыча снизилась на 2,5%. Таким образом, среднесуточная добыча нефти в мае составила примерно 10,2 млн барр./сутки против 10 млн барр./сутки в апреле, 11 млн барр./сутки в марте и 11,1 млн барр./сутки в феврале.

Ранее по теме: Россия увеличила добычу и экспорт нефти в мае

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных