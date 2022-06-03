Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в мае в 263,7 млрд рублей
Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в мае оказался выше оценки Минфина на 263,7 млрд руб., пишет «Интерфакс».
Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 млрд руб.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, который связан с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в июне должен составить 392,9 млрд руб. С учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд руб.
Ранее сегодня был утвержден шестой пакет санкций против России со стороны ЕС. Он в том числе включает в себя запрет на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).
Накануне стало известно, что в мае Россия увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к уровню апреля до 43,1 млн т. К показателю мая 2021 г. добыча снизилась на 2,5%. Таким образом, среднесуточная добыча нефти в мае составила примерно 10,2 млн барр./сутки против 10 млн барр./сутки в апреле, 11 млн барр./сутки в марте и 11,1 млн барр./сутки в феврале.