Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в мае в 263,7 млрд рублей

Ранее сегодня был утвержден шестой пакет санкций против России со стороны ЕС. Он в том числе включает в себя запрет на покупку, импорт или транспортировку нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).