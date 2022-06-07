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Финансы

Международные резервы России в мае снизились на 0,95%

Ведомости

Международные резервы России по данным на 1 июня 2022 г. составили 587,4 млрд руб. против 593 млрд на 1 мая, сообщили в Банке России. Таким образом, за май резервы сократились на 5,6 млрд руб., или на 0,95%.

Международные резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.

С момента начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России, или порядка $300 млрд. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что Банк России готовится к правовой защите замороженных в США активов.

После заморозки резервов Минфин России несколько раз совершал выплаты по внешнему долгу. После запрета минфина США списывать деньги по еврооблигациям с российского счета в американском банке российское министерство провело выплату в рублях.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два близких к правительству источника писали, что последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям зависли в международном депозитарии Euroclear (бельгийская компания, мажоритарными акционерами которой выступают американские финансовые институты).

Речь идет о купонных платежах по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро. График погашения, согласно эмиссионной документации, предусматривал выплаты по этим бондам 27 мая: платеж по первому выпуску составлял $71,25 млн, по второму – 26,5 млн евро. Но Минфин перевел средства заранее: 20 мая ведомство отчиталось, что средства были получены платежным агентом – по этим выпускам его функцию исполняет НРД.

Ранее по теме: Последние перед запретом США платежи Минфина по еврооблигациям застряли в Euroclear

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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