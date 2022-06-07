Международные резервы России в мае снизились на 0,95%

Речь идет о купонных платежах по выпускам еврооблигаций «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро. График погашения, согласно эмиссионной документации, предусматривал выплаты по этим бондам 27 мая: платеж по первому выпуску составлял $71,25 млн, по второму – 26,5 млн евро. Но Минфин перевел средства заранее: 20 мая ведомство отчиталось, что средства были получены платежным агентом – по этим выпускам его функцию исполняет НРД.