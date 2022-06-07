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Финансы

Акционеры Мосбиржи решили отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год

Ведомости

Акционеры Московской биржи приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Такое решение было принято на повторном годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования. Ранее соответствующую рекомендацию дал наблюдательный совет Мосбиржи. «Данное решение основывается на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы «Московская Биржа» над распределением дивидендов. Дивидендная политика Московской биржи не меняется», – говорится в сообщении.

На годовом собрании также утверждены новый состав набсовета Мосбиржи, годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность.

Акционерами Московской биржи являются свыше 496 000 физических и более 1000 юридических лиц. В свободном обращении находится 63% акций.

28 февраля Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. После почти месячного перерыва 24 марта площадка возобновила торги – в этот день инвесторам были доступны 33 российские акции, со временем рынок отыграл значительную часть потерь.

После начала спецоперации на Украине и последовавших санкций Банк России дал кредитным организациям рекомендацию не выплачивать дивиденды, а также отложить выплату вознаграждений топ-менеджменту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных