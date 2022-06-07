Акционеры Мосбиржи решили отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год
Акционеры Московской биржи приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 г., сообщили в пресс-службе торговой площадки.
Такое решение было принято на повторном годовом общем собрании акционеров в форме заочного голосования. Ранее соответствующую рекомендацию дал наблюдательный совет Мосбиржи. «Данное решение основывается на дивидендной политике, которая предусматривает приоритетность соблюдения установленных требований к капиталу в компаниях группы «Московская Биржа» над распределением дивидендов. Дивидендная политика Московской биржи не меняется», – говорится в сообщении.
На годовом собрании также утверждены новый состав набсовета Мосбиржи, годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность.
Акционерами Московской биржи являются свыше 496 000 физических и более 1000 юридических лиц. В свободном обращении находится 63% акций.
28 февраля Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. После почти месячного перерыва 24 марта площадка возобновила торги – в этот день инвесторам были доступны 33 российские акции, со временем рынок отыграл значительную часть потерь.
После начала спецоперации на Украине и последовавших санкций Банк России дал кредитным организациям рекомендацию не выплачивать дивиденды, а также отложить выплату вознаграждений топ-менеджменту.