Акционеры Мосбиржи решили отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год

28 февраля Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке на фоне рекордного обвала после начала военной операции на Украине. После почти месячного перерыва 24 марта площадка возобновила торги – в этот день инвесторам были доступны 33 российские акции, со временем рынок отыграл значительную часть потерь.