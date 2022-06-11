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Финансы

Объем наличных в обращении вырос в июне на 150 млрд рублей

Ведомости

Банк России зафиксировал увеличение спроса граждан на наличные деньги, их объем в обращении с 1 по 9 июня вырос на 150,4 млрд руб., следует из статистики ЦБ.

Рост объема наличных в обращении связан с окончанием сроков высокодоходных вкладов, которые россияне оформляли в начале марта на пике ключевой ставки, передает РБК со ссылкой на управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова. По его словам, не все вклады переоформляются или рефинансируются, поскольку с момента их открытия ставки значительно снизились.

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После 24 февраля на фоне девальвации рубля и паники население активно запасалось наличными: если до спецоперации еженедельный показатель денежной массы с начала года не превышал 14,9 трлн руб., то с 18 февраля по 4 марта он вырос на 2,74 трлн до 17,23 ­трлн руб. и держался на этом уровне минимум до 11 марта.

В конце мая ЦБ сообщал, что объем средств населения в банках в апреле вырос на 1,3 трлн руб. (+3,8%), что почти полностью компенсирует снятые со счетов в феврале-марте наличные.

Совет директоров российского Центробанка на заседании 10 июня снизил ключевую ставку на 150 б. п — до 9,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20%: из-за кардинально изменившихся условий в экономике Банк России таким образом уберег сбережения от обесценения. С 8 апреля ставка начала снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных