Объем наличных в обращении вырос в июне на 150 млрд рублей

После 24 февраля на фоне девальвации рубля и паники население активно запасалось наличными: если до спецоперации еженедельный показатель денежной массы с начала года не превышал 14,9 трлн руб., то с 18 февраля по 4 марта он вырос на 2,74 трлн до 17,23 ­трлн руб. и держался на этом уровне минимум до 11 марта.