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Представитель Kaspersky назвал карты банков России неинтересными для хакеров

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Карты российских банков перестали интересовать хакеров с апреля этого года, потому что мошенники не могут ничего купить на них за рубежом, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «РИА Новости».

Он рассказал, что компания ведет графики киберинцидентов, которые начали происходить после 24 февраля. «Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений «продам картон» такого-то банка падает», — отметил Голованов.

Через несколько недель число таких объявлений резко выросло, а потом резко упало и больше не увеличивалось. «С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны: за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — подчеркнул эксперт.

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживать карты российских банков после введения санкций. Карты продолжают работать на территории России, однако по ним нельзя провести трансграничные переводы или купить что-то в зарубежных интернет-магазинах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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