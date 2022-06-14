Представитель Kaspersky назвал карты банков России неинтересными для хакеров
Карты российских банков перестали интересовать хакеров с апреля этого года, потому что мошенники не могут ничего купить на них за рубежом, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в интервью «РИА Новости».
Он рассказал, что компания ведет графики киберинцидентов, которые начали происходить после 24 февраля. «Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений «продам картон» такого-то банка падает», — отметил Голованов.
Через несколько недель число таких объявлений резко выросло, а потом резко упало и больше не увеличивалось. «С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны: за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — подчеркнул эксперт.
В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживать карты российских банков после введения санкций. Карты продолжают работать на территории России, однако по ним нельзя провести трансграничные переводы или купить что-то в зарубежных интернет-магазинах.