Представитель Kaspersky назвал карты банков России неинтересными для хакеров

Через несколько недель число таких объявлений резко выросло, а потом резко упало и больше не увеличивалось. «С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны: за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — подчеркнул эксперт.