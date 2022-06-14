Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Ранее Федеральный совет Швейцарии одобрил шестой пакет санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Ограничения вступили в силу 10 июня. Власти страны ввели санкции в отношении 100 физических и юридических лиц из России и Белоруссии, а также расширили перечень товаров, которые запрещено экспортировать в РФ.