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Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком

Ведомости

Московская биржа 14 июня приостановила торги швейцарским франком, потому что после введения Швейцарией санкций появились трудности в проведении расчетов в валюте этой страны, говорится на сайте биржи.

«С 14 июня 2022 г. на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», — сообщила Мосбиржа.

Биржа продолжает исполнять обязательства по ранее заключенным сделкам в обычном режиме, однако может увеличиться срок зачисления франков на счета клиентов. Мосбиржа работает с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, уточнили в пресс-службе.

Ранее Федеральный совет Швейцарии одобрил шестой пакет санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Ограничения вступили в силу 10 июня. Власти страны ввели санкции в отношении 100 физических и юридических лиц из России и Белоруссии, а также расширили перечень товаров, которые запрещено экспортировать в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных