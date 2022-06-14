Мосбиржа приостановила торги швейцарским франком
Московская биржа 14 июня приостановила торги швейцарским франком, потому что после введения Швейцарией санкций появились трудности в проведении расчетов в валюте этой страны, говорится на сайте биржи.
«С 14 июня 2022 г. на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги швейцарским франком. Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», — сообщила Мосбиржа.
Биржа продолжает исполнять обязательства по ранее заключенным сделкам в обычном режиме, однако может увеличиться срок зачисления франков на счета клиентов. Мосбиржа работает с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, уточнили в пресс-службе.
Ранее Федеральный совет Швейцарии одобрил шестой пакет санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Ограничения вступили в силу 10 июня. Власти страны ввели санкции в отношении 100 физических и юридических лиц из России и Белоруссии, а также расширили перечень товаров, которые запрещено экспортировать в РФ.