Швейцария вслед за ЕС одобрила шестой пакет санкций против России

В документе говорится, что министерство экономики, образования и науки страны (EAER) ввело санкции в отношении 100 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. «В рамках своей компетенции EAER одобрило введение санкций в отношении еще более 100 российских и белорусских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись военнослужащих, журналистов и бизнесменов, включая Александра Мельниченко, и членов их семей», — говорится в заявлении.