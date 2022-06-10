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Швейцария вслед за ЕС одобрила шестой пакет санкций против России

Ведомости

Федеральный совет Швейцарии одобрил ранее принятый ЕС шестой пакет санкций против России и Белоруссии, включая эмбарго на поставки нефти, передает пресс-служба швейцарского правительства. Ограничения вступают в силу 10 июня.

В документе говорится, что министерство экономики, образования и науки страны (EAER) ввело санкции в отношении 100 физических и юридических лиц из России и Белоруссии. «В рамках своей компетенции EAER одобрило введение санкций в отношении еще более 100 российских и белорусских физических и юридических лиц. Ограничения коснулись военнослужащих, журналистов и бизнесменов, включая Александра Мельниченко, и членов их семей», — говорится в заявлении.

В пресс-службе правительства добавили, что санкционные списки Швейцарии аналогичны спискам ЕС. Помимо этого был расширен перечень запрещенных к экспорту товаров, которые могли бы «способствовать укреплению России в военном и технологическом плане или развитию сектора обороны и безопасности», отметили в кабмине.

13 апреля Швейцария ввела пятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 200 физических и юридических лиц. В частности, в черном списке оказались Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые указаны как «дочери президента Владимира Путина». В санкционный список также попали российские политики, бизнесмены, военные и журналисты.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Страны — члены ЕС ввели запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Европу. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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