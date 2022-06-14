Минфин США разрешил проводить сделки по энергоносителям с российскими банками
Минфин США продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Предыдущая лицензия действовала до 24 июня.
Согласно документу, в список попали Центробанк России, ВЭБ, «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Под сделками понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти.
Разрешение также касается конденсата, сжиженного природного газа, нефтепродуктов или других продуктов, способных производить энергию, таких как уголь, древесина или сельскохозяйственная продукция, используемая для производства биотоплива, а также уран в любой форме.
В конце мая американский минфин продлил до 30 сентября генеральную лицензию, позволяющую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.
Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США.