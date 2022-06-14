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Финансы

Минфин США разрешил проводить сделки по энергоносителям с российскими банками

Ведомости

Минфин США продлил генеральную лицензию, позволяющую проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. Предыдущая лицензия действовала до 24 июня.

Согласно документу, в список попали Центробанк России, ВЭБ, «Открытие», ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Под сделками понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти.

Разрешение также касается конденсата, сжиженного природного газа, нефтепродуктов или других продуктов, способных производить энергию, таких как уголь, древесина или сельскохозяйственная продукция, используемая для производства биотоплива, а также уран в любой форме.

В конце мая американский минфин продлил до 30 сентября генеральную лицензию, позволяющую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.

Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США.

Ранее по теме: Минфин США продлил возможность американцам платить налоги в России до 30 сентября
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных