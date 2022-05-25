Минфин США продлил возможность американцам платить налоги в России до 30 сентября

В то же время 25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.



Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 г. в долларах и евро соответственно.