Минфин США продлил возможность американцам платить налоги в России до 30 сентября
Минфин США продлил до 30 сентября генеральную лицензию, позволяющую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в соответствующем документе, предыдущая версия которого позволяла проводить такого рода сделки до 24 июня.
«Физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, [разрешается] платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты до 00:01 по времени восточного побережья США [07:01 мск] 30 сентября 2022 года», — следует из обновленного варианта генлицензии.
Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США.
В то же время 25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.
Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 г. в долларах и евро соответственно.