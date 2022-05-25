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Минфин США продлил возможность американцам платить налоги в России до 30 сентября

Ведомости

Минфин США продлил до 30 сентября генеральную лицензию, позволяющую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в соответствующем документе, предыдущая версия которого позволяла проводить такого рода сделки до 24 июня.

«Физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, [разрешается] платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты до 00:01 по времени восточного побережья США [07:01 мск] 30 сентября 2022 года», — следует из обновленного варианта генлицензии.

Эти операции можно проводить при условии, что они совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в России физических или юридических лиц США.

В то же время 25 мая в 7:00 мск истекла генеральная лицензия минфина США № 9С, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В ведомстве заявили, что лицензию решено не продлевать. В российском министерстве финансов в ответ подчеркнули, что данное решение ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях.

Минфин ранее уже выполнял долговые обязательства в рублях, когда в начале апреля американский банк-корреспондент России по указанию минфина США заморозил средства Минфина России в долларах. 20 мая российское министерство выплатило купонный доход по выпускам еврооблигаций со сроком погашения в 2026 и 2036 г. в долларах и евро соответственно.

Ранее по теме: Минфин России сообщил об обслуживании госдолга в рублях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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