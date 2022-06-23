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Финансы

Сбербанк начал переговоры о продаже «дочки» в Казахстане «Байтереку»

Ведомости

Российский Сбербанк ведет переговоры с казахстанским «Байтереком» о продажи своей «дочки» в республике, сообщила журналистам председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

«Сбербанк принял решение о продаже своего дочернего банка в Казахстане и в настоящее время ведет соответствующие переговоры с холдингом "Байтерек" по продаже банка», — рассказала Абылкасымова (цитата по ТАСС).

По ее словам, стороны сообщат детали сделки ближе к ее завершению. Несмотря на сокращение активов из-за санкций, «Сбербанк Казахстан» остается устойчивым, обладает ликвидными активами и высококачественным ссудным портфелем, подчеркнула Абылкасымова.

«Право собственности и 100% акций, если сделка состоится, будет передано соответствующему покупателю. Это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк. Это [будет] тот же банк, просто поменяется его акционер», — добавила она.

Ранее первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью «Интерфаксу», что «Байтерек» является основным претендентом на «дочку» «Сбера» в Казахстане. По его словам, переговоры сторон проходят позитивно, а сделку могут закрыть до 5-10 июля. Также банк планирует к середине июля закрыть сделку по продаже дочернего банка в Швейцарии.

«Дочки» Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка в Казахстане попали под санкции США. В начале мая казахский банк «Центркредит» объявил о закрытии сделки по покупке 100% простых акций Альфа-банк Казахстан. После перерегистрации банк будет переименован в Eco Bank.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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