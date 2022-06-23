Сбербанк начал переговоры о продаже «дочки» в Казахстане «Байтереку»
Российский Сбербанк ведет переговоры с казахстанским «Байтереком» о продажи своей «дочки» в республике, сообщила журналистам председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.
По ее словам, стороны сообщат детали сделки ближе к ее завершению. Несмотря на сокращение активов из-за санкций, «Сбербанк Казахстан» остается устойчивым, обладает ликвидными активами и высококачественным ссудным портфелем, подчеркнула Абылкасымова.
«Право собственности и 100% акций, если сделка состоится, будет передано соответствующему покупателю. Это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк. Это [будет] тот же банк, просто поменяется его акционер», — добавила она.
Ранее первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в интервью «Интерфаксу», что «Байтерек» является основным претендентом на «дочку» «Сбера» в Казахстане. По его словам, переговоры сторон проходят позитивно, а сделку могут закрыть до 5-10 июля. Также банк планирует к середине июля закрыть сделку по продаже дочернего банка в Швейцарии.
«Дочки» Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка в Казахстане попали под санкции США. В начале мая казахский банк «Центркредит» объявил о закрытии сделки по покупке 100% простых акций Альфа-банк Казахстан. После перерегистрации банк будет переименован в Eco Bank.