Минфин раскрыл детали нового механизма выплат иностранцам по еврооблигациям

В министерстве пояснили, что инвесторы должны будут предоставить подтверждение прав на еврооблигации и предоставить данные о всей цепочке номинальных держателей вплоть до держателя первого уровня. «Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа. Перечень документов, требуемых для представления, будет установлен Минфином России по согласованию с Банком России», — добавили в Минфине.