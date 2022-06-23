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Финансы

Минфин раскрыл детали нового механизма выплат иностранцам по еврооблигациям

Ведомости

Иностранные держатели российских еврооблигаций должны будут предоставить документы в Национальный расчетный депозитарий или другую уполномоченную организацию для получения выплат по ценным бумагам, а также дать письменный отказ от всех претензий к эмитенту по этому платежу, сообщил Минфин.

В министерстве пояснили, что инвесторы должны будут предоставить подтверждение прав на еврооблигации и предоставить данные о всей цепочке номинальных держателей вплоть до держателя первого уровня. «Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа. Перечень документов, требуемых для представления, будет установлен Минфином России по согласованию с Банком России», — добавили в Минфине.

В пресс-службе рассказали, что деньги для выплат таким инвесторам будут перечислять на специальный рублевый счет в НРД. Средства будут индексироваться по текущему курсу валюты номинала до момента фактического расчета с владельцами бумаг. После подтверждения прав владения облигациями правительство будет перечислять выплаты на персональные банковские счета владельцев. С этого момента средства перестанут индексировать.

«Владельцы еврооблигаций каждой из трех групп вправе распоряжаться полученными рублевыми средствами по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту номинала либо в иную валюту. Разрешения на вывод за рубеж полученной рублевой выплаты или приобретенной на нее иностранной валюты будут предоставлены в установленном порядке», — добавили в Минфине.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому обязательства по еврооблигациям РФ будут считаться выполненными, если они были исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Власти смогут открывать счета типа «И» в депозитарии и перечислять выплаты на них. Бенефициарами счетов будут держатели госдолга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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