Минфин раскрыл детали нового механизма выплат иностранцам по еврооблигациям
Иностранные держатели российских еврооблигаций должны будут предоставить документы в Национальный расчетный депозитарий или другую уполномоченную организацию для получения выплат по ценным бумагам, а также дать письменный отказ от всех претензий к эмитенту по этому платежу, сообщил Минфин.
В министерстве пояснили, что инвесторы должны будут предоставить подтверждение прав на еврооблигации и предоставить данные о всей цепочке номинальных держателей вплоть до держателя первого уровня. «Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа. Перечень документов, требуемых для представления, будет установлен Минфином России по согласованию с Банком России», — добавили в Минфине.
В пресс-службе рассказали, что деньги для выплат таким инвесторам будут перечислять на специальный рублевый счет в НРД. Средства будут индексироваться по текущему курсу валюты номинала до момента фактического расчета с владельцами бумаг. После подтверждения прав владения облигациями правительство будет перечислять выплаты на персональные банковские счета владельцев. С этого момента средства перестанут индексировать.
«Владельцы еврооблигаций каждой из трех групп вправе распоряжаться полученными рублевыми средствами по своему усмотрению, в том числе конвертировать их в валюту номинала либо в иную валюту. Разрешения на вывод за рубеж полученной рублевой выплаты или приобретенной на нее иностранной валюты будут предоставлены в установленном порядке», — добавили в Минфине.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому обязательства по еврооблигациям РФ будут считаться выполненными, если они были исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Власти смогут открывать счета типа «И» в депозитарии и перечислять выплаты на них. Бенефициарами счетов будут держатели госдолга.