Минфин выплатил купоны по еврооблигациям в рублях по новой схеме

Это первая выплата купонного дохода в рублях согласно новой схеме, которую 22 июня своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Согласно указу, обязательства страны по госдолгу будут считаться выполненными, если они были исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Власти смогут открывать счета типа «И» в депозитарии и перечислять выплаты на них. Бенефициарами счетов будут держатели госдолга.