Минфин выплатил купоны по еврооблигациям в рублях по новой схеме
Министерство финансов России перечислило купонный доход по гособлигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб. платежному агенту – «Национальному расчетному депозитарию», сообщила пресс-служба Минфина.
«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.
Это первая выплата купонного дохода в рублях согласно новой схеме, которую 22 июня своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Согласно указу, обязательства страны по госдолгу будут считаться выполненными, если они были исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Власти смогут открывать счета типа «И» в депозитарии и перечислять выплаты на них. Бенефициарами счетов будут держатели госдолга.
Министр финансов Антон Силуанов позднее рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями еврооблигаций России будут производиться по схеме, аналогичной схеме оплаты поставок российского газа, только в обратном порядке. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.
Ранее минфин США решил не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны в долларах. Российский Минфин в ответ заявил, что будет обслуживать госдолг в рублях через Национальный расчетный депозитарий.