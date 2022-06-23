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Финансы

Минфин выплатил купоны по еврооблигациям в рублях по новой схеме

Ведомости

Министерство финансов России перечислило купонный доход по гособлигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб. платежному агенту – «Национальному расчетному депозитарию», сообщила пресс-служба Минфина.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме», — подчеркнули в министерстве.

Это первая выплата купонного дохода в рублях согласно новой схеме, которую 22 июня своим указом утвердил президент России Владимир Путин. Согласно указу, обязательства страны по госдолгу будут считаться выполненными, если они были исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка. Власти смогут открывать счета типа «И» в депозитарии и перечислять выплаты на них. Бенефициарами счетов будут держатели госдолга.

Министр финансов Антон Силуанов позднее рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями еврооблигаций России будут производиться по схеме, аналогичной схеме оплаты поставок российского газа, только в обратном порядке. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

Ранее минфин США решил не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны в долларах. Российский Минфин в ответ заявил, что будет обслуживать госдолг в рублях через Национальный расчетный депозитарий.

Ранее по теме: Силуанов анонсировал выплату купона по еврооблигациям в конце июня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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