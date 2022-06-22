Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по еврооблигациям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с ним, Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.
«Российская Федерация вправе направить в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием заявление об открытии на имя иностранного депозитария (без личного присутствия его представителя) счета типа «И», которые ведется в рублях», — говорится в документе.
Из указа следует, что обязательства по еврооблигациям признаются исполненными, если они произведены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке России. Бенифициарами счета будут держатели еврооблигаций. Глава государства также поручил правительству и Минфину в течение 10 дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме и уладить техническую сторону вопроса.
Управление по контролю за иностранными активами минфина США ранее решило не продлевать лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. Российский Минфин в ответ заявил, что будет обслуживать госдолг в рублях через «Национальный расчетный депозитарий». Держатели еврооблигаций РФ внутри российской учетной инфраструктуры смогут получить выплаты на свои счета в депозитарии, а держатели бумаг через иностранных посредников получат деньги на счета типа «С» этих посредников.
Министр финансов Антон Силуанов позднее рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями суверенного долга России будут производиться по схеме, аналогичной схеме оплаты поставок российского газа, только в обратном порядке. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.