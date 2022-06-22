Путин подписал указ о выплате валютного долга России в рублях

Из указа следует, что обязательства по еврооблигациям признаются исполненными, если они произведены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке России. Бенифициарами счета будут держатели еврооблигаций. Глава государства также поручил правительству и Минфину в течение 10 дней определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме и уладить техническую сторону вопроса.