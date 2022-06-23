Силуанов пообещал ответ в случае взыскания США и ЕС активов России

Министр отметил, что Минфин России с самого начала был готов «выкупать» у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с держателями еврооблигаций, однако власти США запретили это делать. Если они решат обратить взыскание на другие российские активы за рубежом, у России нет коммерческих активов, а официальные активы имеют дипломатический иммунитет.