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Финансы

Силуанов пообещал ответ в случае взыскания США и ЕС активов России

Ведомости

Если власти США и Евросоюза обратят взыскания на дипломатические активы России, Москва расценит это как разрыв отношений и прямой конфликт, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Россия будет вынуждена реагировать на это не «в правовом поле».

Министр отметил, что Минфин России с самого начала был готов «выкупать» у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с держателями еврооблигаций, однако власти США запретили это делать. Если они решат обратить взыскание на другие российские активы за рубежом, у России нет коммерческих активов, а официальные активы имеют дипломатический иммунитет.

«Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — подчеркнул Силуанов (цитата по ТАСС). Он добавил, что Москва будет вынуждена отреагировать не «в правовом поле».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. По его словам, посольство России «находится в блокаде» со стороны госструктур США.

Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что госдепартамент США обещал помочь российским генконсульствам открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве. По ее словам, Bank of America не мог заблокировать счета без прямого указания госдепа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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