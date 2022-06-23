Силуанов пообещал ответ в случае взыскания США и ЕС активов России
Если власти США и Евросоюза обратят взыскания на дипломатические активы России, Москва расценит это как разрыв отношений и прямой конфликт, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Россия будет вынуждена реагировать на это не «в правовом поле».
Министр отметил, что Минфин России с самого начала был готов «выкупать» у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с держателями еврооблигаций, однако власти США запретили это делать. Если они решат обратить взыскание на другие российские активы за рубежом, у России нет коммерческих активов, а официальные активы имеют дипломатический иммунитет.
«Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — подчеркнул Силуанов (цитата по ТАСС). Он добавил, что Москва будет вынуждена отреагировать не «в правовом поле».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. По его словам, посольство России «находится в блокаде» со стороны госструктур США.
Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что госдепартамент США обещал помочь российским генконсульствам открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве. По ее словам, Bank of America не мог заблокировать счета без прямого указания госдепа.