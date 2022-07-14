Вдвое больше россиян стали считать лучшей валютой для сбережений рубль

В исследовании говорится, что уровень доверия к зарубежным валютам сейчас примерно на том же уровне, как в апреле 2015 г., когда курс валют резко обвалился после роста в 2014 г. Весной 2015 г. рубль считали надежной валютой 69% россиян – максимальный показатель в 71% был зарегистрирован в июне 2014 г. Сейчас уровень доверия рубля соответствует среднему значению за 8 лет.