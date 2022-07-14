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Финансы

Вдвое больше россиян стали считать лучшей валютой для сбережений рубль

Ведомости

43% россиян назвали рубль лучшей валютой для сбережений: по сравнению с началом года показатель вырос почти вдвое, по сравнению с мартом – на 10%, а также он выше средних значений за 15 лет исследований, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Согласно результатам исследования, доллар и евро считают лучшими валютами для сбережений 12% и 5% опрошенных соответственно. Для евро показатель стал минимальным за 15 лет, для доллара – чуть ниже среднего значения с 2007 г. В январе этого года 23% россиян называли доллар лучшей валютой для хранения денег, а евро – 15%.

57% опрошенных считают допустимым хранить сбережения или их часть в рублях. То же самое сказали о долларе 26% опрошенных, о евро – 21%. В январе этого года россияне больше доверяли доллару и евро – 46% и 44% соответственно, а за хранение денег в рублях выступали 41% — меньше всего за период исследований.

В исследовании говорится, что уровень доверия к зарубежным валютам сейчас примерно на том же уровне, как в апреле 2015 г., когда курс валют резко обвалился после роста в 2014 г. Весной 2015 г. рубль считали надежной валютой 69% россиян – максимальный показатель в 71% был зарегистрирован в июне 2014 г. Сейчас уровень доверия рубля соответствует среднему значению за 8 лет.

В середине мая Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 г. Курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, которую отслеживает агентство. Издание пояснило, что курс рубля укрепился благодаря мерам правительства России, которые были приняты после введения санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных