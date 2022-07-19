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Финансы

Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Ведомости

Газпромбанк с 20 июля вводит комиссии за любые SWIFT-переводы, а также за обслуживание валютных счетов и зачисление средств на них, говорится в сообщении пресс-службы банка. 

«Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT», — говорится в сообщении.

Помимо этого банк объявил о введении комиссии за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 000 единиц в размере 0,017% в день от общей суммы, а также комиссии за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от зачисленной суммы.

«По независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран, прежде всего долларах США и евро, а также сохранность их средств при подобных операциях», — добавили в пресс-службе банка.

После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», «Россия», НовикомбанкПромсвязьбанкСовкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение не отразилось на обслуживании клиентов банков в России, но затронуло денежные переводы за рубеж. Позже от системы были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных