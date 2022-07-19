Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Помимо этого банк объявил о введении комиссии за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 000 единиц в размере 0,017% в день от общей суммы, а также комиссии за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от зачисленной суммы.