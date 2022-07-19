Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов
Газпромбанк с 20 июля вводит комиссии за любые SWIFT-переводы, а также за обслуживание валютных счетов и зачисление средств на них, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Мы объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT», — говорится в сообщении.
Помимо этого банк объявил о введении комиссии за хранение валютных остатков в долларах и евро объемом более 10 000 единиц в размере 0,017% в день от общей суммы, а также комиссии за зачисление денежных средств на счета в долларах и евро в размере 3% от зачисленной суммы.
«По независящим от нас обстоятельствам на текущий момент мы не можем гарантировать привычный нашим клиентам высокий уровень сервиса и обеспечивать своевременное проведение платежей в валютах недружественных стран, прежде всего долларах США и евро, а также сохранность их средств при подобных операциях», — добавили в пресс-службе банка.
После начала военной операции на Украине Евросоюз отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», «Россия», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Отключение не отразилось на обслуживании клиентов банков в России, но затронуло денежные переводы за рубеж. Позже от системы были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.
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