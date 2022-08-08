Объем ФНБ в июле вырос на 1,4 трлн рублей

На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,31 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, 554,91 т золота в обезличенной форме и 256,6 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,94 млрд руб., в долговых обязательствах иностранных государств – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,48 трлн руб., «Аэрофлота» – 65,54 млрд руб., Дом.РФ – $50 млрд.