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Финансы

Объем ФНБ в июле вырос на 1,4 трлн рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12,155 руб. или 9,1% прогнозируемого на 2022 г. ВВП, сообщил сегодня Минфин.

По данным на 1 июля, объем фонда составлял 10,774 трлн руб., т.е. рост за месяц составил 1,38 трлн руб. В долларовом эквиваленте объем ФНБ снизился на $12,36 млрд — до $198,26 млрд.

На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,31 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, 554,91 т золота в обезличенной форме и 256,6 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,94 млрд руб., в долговых обязательствах иностранных государств – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,48 трлн руб., «Аэрофлота» – 65,54 млрд руб., Дом.РФ – $50 млрд.

В июле 52,5 млрд руб. из ФНБ было размещено в акции «Аэрофлота», 11,8 млрд руб. – в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь». 

По состоянию на 1 августа, объем ликвидных активов ФНБ составил 8,6 трлн руб. или $141,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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