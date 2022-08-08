Объем ФНБ в июле вырос на 1,4 трлн рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12,155 руб. или 9,1% прогнозируемого на 2022 г. ВВП, сообщил сегодня Минфин.
По данным на 1 июля, объем фонда составлял 10,774 трлн руб., т.е. рост за месяц составил 1,38 трлн руб. В долларовом эквиваленте объем ФНБ снизился на $12,36 млрд — до $198,26 млрд.
На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,31 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, 554,91 т золота в обезличенной форме и 256,6 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,94 млрд руб., в долговых обязательствах иностранных государств – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,48 трлн руб., «Аэрофлота» – 65,54 млрд руб., Дом.РФ – $50 млрд.
В июле 52,5 млрд руб. из ФНБ было размещено в акции «Аэрофлота», 11,8 млрд руб. – в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь».
По состоянию на 1 августа, объем ликвидных активов ФНБ составил 8,6 трлн руб. или $141,3 млрд.
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