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Финансы

«Известия»: Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 000 рублей

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Представители Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России предложили замораживать переводы свыше 10 000 руб. для борьбы с мошенниками, сообщает газета «Известия». Инициативу предложили в качестве новой меры борьбы с мошенниками.

По информации издания, для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов, предлагается ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код. Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков заявил, инициатива нашла поддержку участников, так как они признают необходимость дополнительных мер для защиты граждан от потерь. 

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в свою очередь, посчитал, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма в 10 000 руб — достаточно ходовая с точки зрения переводов.

По данным Центробанка, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5600 руб. 

В конце июля в Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками, писал «Коммерсантъ». Согласно документу, банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные со счетов средства, если проверка на «признаки мошеннических операций» не была проведена. Чтобы избежать ответственности, банку потребуется сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. 

По данным ЦБ, в I квартале было проведено 258 000 банковских операций без согласия клиента. Общий объем ущерба составил 3,29 млрд руб., из которых отправителям вернулось только 6,2%. Более половины денег, по оценкам ЦБ, вывели с помощью методов социальной инженерии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных