В Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками

Согласно документу, банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные со счетов средства, если проверка на «признаки мошеннических операций» не была проведена. Чтобы избежать ответственности, банку потребуется сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банку необходимо сообщить об этом отправителю средств. В случае если он одобряет перевод, банк все равно блокирует операцию сроком на два дня.