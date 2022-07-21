Газета
Финансы

В Госдуме предложили увеличить срок переводов для борьбы с мошенниками

Ведомости

Борьба с мошенниками может увеличить сроки банковских переводов на два дня, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О национальной платежной системе», разработанный комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Согласно документу, банки будут обязаны вернуть клиентам похищенные со счетов средства, если проверка на «признаки мошеннических операций» не была проведена. Чтобы избежать ответственности, банку потребуется сравнить данные получателя средств с базой ЦБ, в которой содержится информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, банку необходимо сообщить об этом отправителю средств. В случае если он одобряет перевод, банк все равно блокирует операцию сроком на два дня.

В пояснительной записке уточняется, что это необходимо, поскольку большинство мошеннических операций реализуются с помощью методов социальной инженерии, когда отправитель самостоятельно переводит средства. «Как правило, клиент за два дня осознает, что деньги перечисляются мошеннику», – отмечено в документе.

При этом подобная инициатива вызывает сомнение у участников рынка. В частности, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что эта мера не будет достаточно эффективной, поскольку блокировать можно только переводы в адрес уже установленных мошенников: «В базе данные появляются после того, как мошенники проработают пять–семь дней, за это время они успеют вывести деньги и скрыться».

По данным ЦБ, в I квартале было проведено 258 000 банковских операций без согласия клиента. Общий объем ущерба составил 3,29 млрд руб., из которых отправителям вернулось только 6,2%. Более половины денег, по оценкам ЦБ, вывели с помощью методов социальной инженерии.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных