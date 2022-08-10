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Профицит российского бюджета в январе – июле составил 482 млрд рублей

Ведомости

Российский федеральный бюджет за январь – июль исполнен с профицитом в 481,9 млрд руб., следует из предварительной оценки Минфина России.

По данным ведомства, объем поступивших доходов составил 15,77 трлн руб. (63,1% к общему объему доходов федерального бюджета), а объем расходов – 15,29 трлн руб. (64,6% от общего объема расходов).

Поступления от Федеральной налоговой службы за указанный период оцениваются в 11,02 трлн руб., от Федеральной таможенной службы – в 3,97 трлн руб. Из других федеральных органов в бюджет поступило 879 млрд руб.

В конце июня Минфин сообщил, что в 2022 г. доходы от продажи нефти и газа должны составить примерно 40% от общей суммы доходов федерального бюджета, или 10,4 трлн руб., в связи с глобальным ростом цен на нефть. Для сравнения: в 2021 г. нефтегазовые поступления составили 35,8%, или 9 трлн руб. Отмечается, что в будущем зависимость бюджета от энергетического сектора будет постепенно снижаться: уже в 2023 г. доходы должны составить 36,9% (9,1 трлн руб.), а к 2025 г. не превысят 30,2% (7,8 трлн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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