Профицит российского бюджета в январе – июле составил 482 млрд рублей
Российский федеральный бюджет за январь – июль исполнен с профицитом в 481,9 млрд руб., следует из предварительной оценки Минфина России.
По данным ведомства, объем поступивших доходов составил 15,77 трлн руб. (63,1% к общему объему доходов федерального бюджета), а объем расходов – 15,29 трлн руб. (64,6% от общего объема расходов).
Поступления от Федеральной налоговой службы за указанный период оцениваются в 11,02 трлн руб., от Федеральной таможенной службы – в 3,97 трлн руб. Из других федеральных органов в бюджет поступило 879 млрд руб.
В конце июня Минфин сообщил, что в 2022 г. доходы от продажи нефти и газа должны составить примерно 40% от общей суммы доходов федерального бюджета, или 10,4 трлн руб., в связи с глобальным ростом цен на нефть. Для сравнения: в 2021 г. нефтегазовые поступления составили 35,8%, или 9 трлн руб. Отмечается, что в будущем зависимость бюджета от энергетического сектора будет постепенно снижаться: уже в 2023 г. доходы должны составить 36,9% (9,1 трлн руб.), а к 2025 г. не превысят 30,2% (7,8 трлн руб.).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.