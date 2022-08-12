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Финансы

ЦБ аннулировал лицензию НДКО «Лэнд кредит»

Ведомости

Банк России аннулировал лицензию небанковской депозитно-кредитной организации «Лэнд кредит». Сообщение об этом появилось на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 354-ю строчку в банковской системе РФ по величине активов.

В сообщении ЦБ говорится, что аннулирование произошло по ходатайству самого финансового института «в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации».

Уточняется, что организация располагает «достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов» и не входит в число участников системы страхования вкладов. ЦБ назначит в организацию ликвидатора.

«Лэнд кредит» был зарегистрирован в 1991 г. Организация выдавала кредиты малому и среднему бизнесу, а также индивидуальным предпринимателям. Также финансовый институт предлагал потребительские кредиты физлицам. Его уставный капитал составлял 125 млн руб.

Ранее сегодня ЦБ также отозвал лицензию у московского «Кросна-банка». Кредитная организация занимала 290-е место по величине активов. Такое решение регулятор принял из-за неоднократного нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных