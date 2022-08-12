ЦБ аннулировал лицензию НДКО «Лэнд кредит»

Ранее сегодня ЦБ также отозвал лицензию у московского «Кросна-банка». Кредитная организация занимала 290-е место по величине активов. Такое решение регулятор принял из-за неоднократного нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.