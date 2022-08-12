ЦБ аннулировал лицензию НДКО «Лэнд кредит»
Банк России аннулировал лицензию небанковской депозитно-кредитной организации «Лэнд кредит». Сообщение об этом появилось на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 354-ю строчку в банковской системе РФ по величине активов.
В сообщении ЦБ говорится, что аннулирование произошло по ходатайству самого финансового института «в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации».
Уточняется, что организация располагает «достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов» и не входит в число участников системы страхования вкладов. ЦБ назначит в организацию ликвидатора.
«Лэнд кредит» был зарегистрирован в 1991 г. Организация выдавала кредиты малому и среднему бизнесу, а также индивидуальным предпринимателям. Также финансовый институт предлагал потребительские кредиты физлицам. Его уставный капитал составлял 125 млн руб.
Ранее сегодня ЦБ также отозвал лицензию у московского «Кросна-банка». Кредитная организация занимала 290-е место по величине активов. Такое решение регулятор принял из-за неоднократного нарушения банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, «Кросна-банк» пренебрегал нормами законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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