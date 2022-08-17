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Генсек ОПЕК опроверг причастность организации к росту цен на нефть и газ

Ведомости

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не причастна к росту цен в нефтегазовой отрасли, цены растут из-за нехватки инвестиций, рассказал телеканалу CNBC генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

«ОПЕК не стоит за этим ростом цен в нефтегазовой отрасли. Есть и другие факторы, помимо ОПЕК, которые действительно стоят за скачком цен на газ и нефть, которые мы наблюдаем. И, на мой взгляд, все дело в нехватке инвестиций — хронической нехватке инвестиций», — рассказал аль-Гайс.

Также генсек ОПЕК добавил, что людям, в частности политикам, необходимо «очнуться» и принять «суровую реальность». Только в таком случае, считает он, можно будет думать о решении проблемы. «А решение очень ясное. У ОПЕК есть решение: инвестировать, инвестировать, инвестировать», — заявил аль-Гайс.

Касательно отношений между ОПЕК и Россией генсек организации заявил, что у них очень «прочные» связи с Москвой, однако ОПЕК всегда стремится отделять политику от своих целей по стабилизации рынка. «Лидерство России в поддержке декларации о сотрудничестве было ясно с первого дня, с 2017 года. Отношения прочные с точки зрения управления рынком», — добавил он. На вопрос о том, доверяет ли аль-Гайс России, генсек ответил утвердительно.

Хайсам аль-Гайс стал новым генеральным секретарем ОПЕК в начале августа 2022 г. Он сменил на посту представителя Нигерии Мухаммеда Баркиндо, который занимал должность с 2016 г. 31 июля аль-Гайс назвал присутствие России в ОПЕК+ важным фактором для успеха соглашения, так как РФ является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей энергоресурсов, писали «РИА Новости».

Ранее стало известно, что участники соглашения ОПЕК+ (члены Организации стран – экспортеров нефти и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в нее, в том числе Россия) решили повысить квоту на добычу нефти в сентябре на 100 000 барр./сутки. Уточняется, что Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу нефти в сентябре на 26 000 барр./сутки каждая. То есть на эти две страны должно прийтись более половины предполагаемого роста добычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных