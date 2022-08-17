Генсек ОПЕК опроверг причастность организации к росту цен на нефть и газ

Касательно отношений между ОПЕК и Россией генсек организации заявил, что у них очень «прочные» связи с Москвой, однако ОПЕК всегда стремится отделять политику от своих целей по стабилизации рынка. «Лидерство России в поддержке декларации о сотрудничестве было ясно с первого дня, с 2017 года. Отношения прочные с точки зрения управления рынком», — добавил он. На вопрос о том, доверяет ли аль-Гайс России, генсек ответил утвердительно.