Мосбиржа планирует в сентябре вновь запустить утренние валютные торги
Московская биржа собирается с сентября вернуться к утренним валютным торгам, начинающимся в 6:50 мск, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя направления продаж департамента валютного рынка биржи Яну Плешкову.
«Мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту. В сентябре планируем начинать торги с 6.50 мск», — сказала она. В период с 6:50 до 7:00 мск будет проходить аукцион открытия.
Ранее директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин заявил, что Мосбиржа собирается возобновить вечерние торги на рынке. Вечерняя сессия, по его словам, также будет запущена в сентябре. Он отметил, что дополнительная вечерняя сессия будет проводиться с 19:05 до 23:50 мск, основные же торги будут проходить с 10:00 до 18:50 мск — в это время и будет определяться значение закрытия торгов.
С декабря прошлого года продолжительность торгового дня на рынке акций Мосбиржи увеличилась на три часа после внедрения утренней торговой сессии. В итоге торги проводились по 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 по мск.
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