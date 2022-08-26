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Мосбиржа планирует в сентябре вновь запустить утренние валютные торги

Ведомости

Московская биржа собирается с сентября вернуться к утренним валютным торгам, начинающимся в 6:50 мск, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя направления продаж департамента валютного рынка биржи Яну Плешкову.

«Мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту. В сентябре планируем начинать торги с 6.50 мск», — сказала она. В период с 6:50 до 7:00 мск будет проходить аукцион открытия.

Ранее директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин заявил, что Мосбиржа собирается возобновить вечерние торги на рынке. Вечерняя сессия, по его словам, также будет запущена в сентябре. Он отметил, что дополнительная вечерняя сессия будет проводиться с 19:05 до 23:50 мск, основные же торги будут проходить с 10:00 до 18:50 мск — в это время и будет определяться значение закрытия торгов.

С декабря прошлого года продолжительность торгового дня на рынке акций Мосбиржи увеличилась на три часа после внедрения утренней торговой сессии. В итоге торги проводились по 17 часов в сутки — с 6:50 до 23:50 по мск.

С начала августа Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов — облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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