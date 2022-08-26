Мосбиржа планирует в сентябре вновь запустить утренние валютные торги

Ранее директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин заявил, что Мосбиржа собирается возобновить вечерние торги на рынке. Вечерняя сессия, по его словам, также будет запущена в сентябре. Он отметил, что дополнительная вечерняя сессия будет проводиться с 19:05 до 23:50 мск, основные же торги будут проходить с 10:00 до 18:50 мск — в это время и будет определяться значение закрытия торгов.