Минфин намерен в сентябре разместить ОФЗ на 40 млрд рублей

Минфин прекратил размещения ОФЗ в начале февраля из-за возросшей волатильности на финрынках. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» сообщил о решении отказаться от размещений в этом году. Но два месяца спустя, после стабилизации ситуации в экономике, Силуанов заявил, что выход на долговой рынок в этом году не исключается. О намерении Минфина вернуться на долговой рынок в III квартале после одобрения правительством бюджетных проектировок писали ранее «Ведомости», эту информацию затем подтвердил замминистра финансов Тимур Максимов.