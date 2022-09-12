Минфин намерен в сентябре разместить ОФЗ на 40 млрд рублей
Минфин России намерен до конца сентября провести три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) общим объемом 40 млрд руб., сообщается на сайте ведомстве.
«Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2022 г. – 40 млрд руб. по номинальной стоимости», – говорится в сообщении.
Аукционы, согласно сообщению, запланированы на 14, 21 и 28 сентября. ОФЗ объемом 30 млрд руб. Минфин хочет разместить сроком погашения от пяти до десяти лет, а объемом 10 млрд руб. – от десяти лет.
Минфин прекратил размещения ОФЗ в начале февраля из-за возросшей волатильности на финрынках. В начале апреля министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» сообщил о решении отказаться от размещений в этом году. Но два месяца спустя, после стабилизации ситуации в экономике, Силуанов заявил, что выход на долговой рынок в этом году не исключается. О намерении Минфина вернуться на долговой рынок в III квартале после одобрения правительством бюджетных проектировок писали ранее «Ведомости», эту информацию затем подтвердил замминистра финансов Тимур Максимов.
Согласно проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина на 2023–2025 гг., писали «Ведомости», в 2023–2024 гг. в целях обеспечения нормализации облигационного рынка программа заимствований будет проводиться в сокращенном объеме. В 2023 г. планируется привлечь на внутреннем рынке 1 трлн, в 2024 г. – 1,4 трлн, а в 2025 г. – 2,4 трлн руб. Размещение государственных ценных бумаг в иностранной валюте в 2023–2025 гг. с учетом санкционных ограничений не планируется, указывало министерство.
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