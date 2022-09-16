Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,1% в августе

8 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%. Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. До этого в июле регулятор повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок.