Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,1% в августе
Потребительская инфляция в 19 странах еврозоны в августе ускорилась до рекордных 9,1% в годовом выражении, сообщил Евростат, подтвердив тем самым свою первоначальную оценку. Этот показатель стал рекордным за все время существования единой европейской валюты (с 1 января 1999 г.).
Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%), наименьшие – во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%).
Сильнее всего подорожали энергоносители (на 38,6% после +39,6% в июле), еда, алкоголь и табак (+10,6% после +9,8% месяцем ранее), услуги – на 3,8% (после +3,7% в июле). Годовая инфляция в Евросоюзе выросла до 10,1%.
Большинство опрошенных ранее «Ведомостями» аналитиков сошлись во мнении, что инфляция в еврозоне еще не достигла пика и продолжит ускоряться в ближайшие месяцы.
8 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%. Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. До этого в июле регулятор повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок.
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