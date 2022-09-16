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Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,1% в августе

Ведомости

Потребительская инфляция в 19 странах еврозоны в августе ускорилась до рекордных 9,1% в годовом выражении, сообщил Евростат, подтвердив тем самым свою первоначальную оценку. Этот показатель стал рекордным за все время существования единой европейской валюты (с 1 января 1999 г.).

Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%), наименьшие – во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%).

Сильнее всего подорожали энергоносители (на 38,6% после +39,6% в июле), еда, алкоголь и табак (+10,6% после +9,8% месяцем ранее), услуги – на 3,8% (после +3,7% в июле). Годовая инфляция в Евросоюзе выросла до 10,1%.

Большинство опрошенных ранее «Ведомостями» аналитиков сошлись во мнении, что инфляция в еврозоне еще не достигла пика и продолжит ускоряться в ближайшие месяцы.

8 сентября Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые повысил базовую ставку на 75 базисных пунктов до 1,25% годовых. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%. Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях. До этого в июле регулятор повысил ключевую ставку на 50 б. п. до 0,5%, что прервало 11-летний период нулевых и отрицательных ставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных