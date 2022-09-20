Мосбиржа в октябре приостановит торги британским фунтом
Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом на валютном рынке, сообщается на сайте площадки.
«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт – российский рубль" (GBPRUB) и "британский фунт — доллар США" (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах», – говорится в сообщении.
Свое решение торговая площадка объяснила возможными рисками и трудностями при проведении расчетов в этой валюте. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным вплоть по 30 сентября, пройдет в обычном режиме. В Мосбирже также сообщили, что ведут работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов.
С 12 сентября Мосбиржа возобновила вечерние торги на фондовом рынке. На вечерней сессии доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК.
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