Мосбиржа в октябре приостановит торги британским фунтом

Свое решение торговая площадка объяснила возможными рисками и трудностями при проведении расчетов в этой валюте. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным вплоть по 30 сентября, пройдет в обычном режиме. В Мосбирже также сообщили, что ведут работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов.