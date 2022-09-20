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Мосбиржа в октябре приостановит торги британским фунтом

Ведомости

Мосбиржа с 3 октября приостановит торги британским фунтом на валютном рынке, сообщается на сайте площадки.

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "британский фунт – российский рубль" (GBPRUB) и "британский фунт — доллар США" (GBPUSD) в биржевом и внебиржевом режимах», – говорится в сообщении.

Свое решение торговая площадка объяснила возможными рисками и трудностями при проведении расчетов в этой валюте. Исполнение обязательств по сделкам, заключенным вплоть по 30 сентября, пройдет в обычном режиме. В Мосбирже также сообщили, что ведут работу с банками-корреспондентами для возможного возобновления торгов.

С 12 сентября Мосбиржа возобновила вечерние торги на фондовом рынке. На вечерней сессии доступны 46 ценных бумаг, в том числе акции из индекса Мосбиржи, а также сделки РПС и РПС с ЦК. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных