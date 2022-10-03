ВТБ повысит ставки по основным рублевым вкладам

Доходность продукта «Вклад первый» вырастет до 7% годовых независимо от канала размещения средств. Депозит открывается сроком на три месяца, минимальная сумма вклада через «ВТБ онлайн» составляет 1000 руб., через отделение – 30 000 руб. По шестимесячному продукту «Новое время» ставка вырастет до 7,9% при открытии онлайн, до 6,87% – если открывать вклад в отделении банка. Все эти продукты не предусматривают возможности частичного снятия или пополнения.