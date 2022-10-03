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Финансы

ВТБ повысит ставки по основным рублевым вкладам

Ведомости

Банк ВТБ принял решение повысить ставки по основным рублевым вкладам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Повышение затронет четыре основных продукта. В рамках вклада «Надежная основа», открытого с помощью «ВТБ онлайн», доходность вырастет до 8,3% годовых, в случае открытия в офисе она составит 7,23%. По условиям «Надежной основы», вклад открывается на срок 12 месяцев, минимальная сумма взноса составляет 30 000 руб.

Для клиентов, которые впервые за полгода размещают деньги в ВТБ, предусмотрен вклад «Выгодное начало» со сроком 181 день. Вне зависимости от способа открытия вклада доходность составит 8,13%, минимальный размер вклада не уточняется.

Доходность продукта «Вклад первый» вырастет до 7% годовых независимо от канала размещения средств. Депозит открывается сроком на три месяца, минимальная сумма вклада через «ВТБ онлайн» составляет 1000 руб., через отделение – 30 000 руб. По шестимесячному продукту «Новое время» ставка вырастет до 7,9% при открытии онлайн, до 6,87% – если открывать вклад в отделении банка. Все эти продукты не предусматривают возможности частичного снятия или пополнения.

Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 пункта до 7,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.

Вслед за снижением ключевой ставки продолжает снижаться и доходность банковских вкладов: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных