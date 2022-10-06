Объем ФНБ в сентябре сократился более чем на 1 трлн рублей

На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 49,1 млрд евро, 5,3 млрд фунтов стерлингов, 768,2 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме и 264,3 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,4 млрд руб., в долговых обязательствах Украины – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,2 трлн руб., «Аэрофлота» – 53,4 млрд руб., Дом.РФ – 50 млрд руб.