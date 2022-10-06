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Финансы

Объем ФНБ в сентябре сократился более чем на 1 трлн рублей

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 10,792 трлн руб., или 8,1% прогнозируемого на 2022 г. ВВП, снизившись за месяц почти на 1,08 трлн руб., сообщил сегодня Минфин.

По состоянию на 1 сентября 2022 г. объем ФНБ составил 11, 869 трлн руб., или 8,9% ВВП. В долларовом выражении объем ФНБ составил $187,9 млрд после $196,6 млрд на начало сентября.

На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 49,1 млрд евро, 5,3 млрд фунтов стерлингов, 768,2 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме и 264,3 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,4 млрд руб., в долговых обязательствах Украины – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,2 трлн руб., «Аэрофлота» – 53,4 млрд руб., Дом.РФ – 50 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных