«Сбер» в сентябре закрыл рекордное число отделений с 2006 года
В Сбербанке отметили, что в нынешних реалиях большинство клиентов пользуются мобильным приложением. Согласно данным на конец 2021 г., месячная аудитория приложения банка составляла 71,3 млн человек. Управляющий директор Axenix Ирина Одинаева подчеркнула, что «с точки зрения продаж банковские отделения порой проигрывают мобильному приложению».
Собеседник «Коммерсанта» на финансовом рынке предположил, что Сбербанк принял такое решение с целью «ужать» расходы в связи с санкциями и кризисным периодом для банковского сектора. Сокращение отделений также происходит на фоне перевода клиентов в цифровые каналы. В результате сокращения затрат на содержание закрытых офисов с начала года Сбербанк может сэкономить 16-21 млрд руб.
«Почти все отделения, которые не показывают операционную прибыль, переформатируются или подвергаются сокращению», — пояснил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.
В конце августа приложение банка было удалено из магазина приложений. Весной 2022 г. США ввели санкции в отношении Сбербанка, что привело к удалению его приложения из App Store и Google Play. 10 октября приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал Сбербанка, вновь появилось в App Store.
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