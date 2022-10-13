«Сбер» в сентябре закрыл рекордное число отделений с 2006 года

Собеседник «Коммерсанта» на финансовом рынке предположил, что Сбербанк принял такое решение с целью «ужать» расходы в связи с санкциями и кризисным периодом для банковского сектора. Сокращение отделений также происходит на фоне перевода клиентов в цифровые каналы. В результате сокращения затрат на содержание закрытых офисов с начала года Сбербанк может сэкономить 16-21 млрд руб.