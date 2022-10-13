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Финансы

«Сбер» в сентябре закрыл рекордное число отделений с 2006 года

Ведомости

В сентябре Сбербанк закрыл 527 офисов, сократив количество отделений до 12 400, что стало рекордным показателем закрытых за месяц подразделений банка с мая 2006 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ. С начала года «Сбер» закрыл 868 отделений.

В Сбербанке отметили, что в нынешних реалиях большинство клиентов пользуются мобильным приложением. Согласно данным на конец 2021 г., месячная аудитория приложения банка составляла 71,3 млн человек. Управляющий директор Axenix Ирина Одинаева подчеркнула, что «с точки зрения продаж банковские отделения порой проигрывают мобильному приложению».

Собеседник «Коммерсанта» на финансовом рынке предположил, что Сбербанк принял такое решение с целью «ужать» расходы в связи с санкциями и кризисным периодом для банковского сектора. Сокращение отделений также происходит на фоне перевода клиентов в цифровые каналы. В результате сокращения затрат на содержание закрытых офисов с начала года Сбербанк может сэкономить 16-21 млрд руб.

«Почти все отделения, которые не показывают операционную прибыль, переформатируются или подвергаются сокращению», — пояснил директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В конце августа приложение банка было удалено из магазина приложений. Весной 2022 г. США ввели санкции в отношении Сбербанка, что привело к удалению его приложения из App Store и Google Play. 10 октября приложение СБОЛ, которое полностью копирует функционал Сбербанка, вновь появилось в App Store.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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