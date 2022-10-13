Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5%

В предыдущие две отчетные недели объем международных резервов страны снижался. За неделю с 9 по 16 сентября они выросли на $0,3 млрд до $557,7 млрд, после чего упали сначала до $549,7 млрд, а затем – до $540,7 млрд. На начало 2022 г. их объем составлял свыше $630 млрд.