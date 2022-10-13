Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5%
Международные резервы России на 7 октября составили $548,7 млрд, увеличившись за неделю на 1,5%, следует из материалов Банка России.
«Объем международных резервов по состоянию на 7 октября составил $548,7 млрд, увеличившись за неделю на $8 млрд, или на 1,5%, под воздействием положительной переоценки», – говорится в сообщении.
В предыдущие две отчетные недели объем международных резервов страны снижался. За неделю с 9 по 16 сентября они выросли на $0,3 млрд до $557,7 млрд, после чего упали сначала до $549,7 млрд, а затем – до $540,7 млрд. На начало 2022 г. их объем составлял свыше $630 млрд.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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