«Цифра брокер» сообщил о случаях разблокировки замороженных средств
Ряд крупных клиентов смог разблокировать замороженные в международном депозитарии Clearstream выплаты по купонам, рассказала на круглом столе брокеров операционный директор компании «Цифра брокер» Галина Карякина. Об этом сообщает РБК.
«Есть уже много крупных [частных] клиентов, которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии [на разблокировку бумаг]. Если вдруг кто-то знает [о таких кейсах], скажите мне, но, по крайней мере, в сообществе не знают ни одного. Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — сказала Карякина.
По ее словам, за лицензиями на разморозку активов обращались в том числе зарубежные компании — кипрские брокеры, чьи активы хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). За несколько месяцев они так и не смогли получить согласование, заявили в компании.
В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды. В июне НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза, после чего депозитарий подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге.
В сентябре НРД также направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов, сообщал депозитарий. В октябре Еврокомиссия допустила разблокировку при соблюдении двух условий: НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду и их должны согласовать регуляторы стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты российского депозитария. Тогда НРД анонсировал, что до 31 октября не будет взимать комиссию за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев (кроме стран СНГ). В случае положительного решения ЕС частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.