«Цифра брокер» сообщил о случаях разблокировки замороженных средств

В сентябре НРД также направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов, сообщал депозитарий. В октябре Еврокомиссия допустила разблокировку при соблюдении двух условий: НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду и их должны согласовать регуляторы стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты российского депозитария. Тогда НРД анонсировал, что до 31 октября не будет взимать комиссию за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев (кроме стран СНГ). В случае положительного решения ЕС частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.