Газета
Финансы

«Цифра брокер» сообщил о случаях разблокировки замороженных средств

Ведомости

Ряд крупных клиентов смог разблокировать замороженные в международном депозитарии Clearstream выплаты по купонам, рассказала на круглом столе брокеров операционный директор компании «Цифра брокер» Галина Карякина. Об этом сообщает РБК.

«Есть уже много крупных [частных] клиентов, которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии [на разблокировку бумаг]. Если вдруг кто-то знает [о таких кейсах], скажите мне, но, по крайней мере, в сообществе не знают ни одного. Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — сказала Карякина.

По ее словам, за лицензиями на разморозку активов обращались в том числе зарубежные компании — кипрские брокеры, чьи активы хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). За несколько месяцев они так и не смогли получить согласование, заявили в компании.

Ранее по теме: СПБ бирже удалось разблокировать активы клиентов на $300 млн

В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды. В июне НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза, после чего депозитарий подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге.

В сентябре НРД также направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов, сообщал депозитарий. В октябре Еврокомиссия допустила разблокировку при соблюдении двух условий: НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду и их должны согласовать регуляторы стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты российского депозитария. Тогда НРД анонсировал, что до 31 октября не будет взимать комиссию за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев (кроме стран СНГ). В случае положительного решения ЕС частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных