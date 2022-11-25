Минфин обсудит варианты обмена замороженных активов инвесторов
Министерство финансов обсуждает возможности обмена замороженных за границей активов российских инвесторов на имеющиеся в России иностранные активы, заявил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, прежде всего необходимо принять ряд законодательных решений, которые позволяли бы использовать замороженные средства иностранных инвесторов на расчеты по российским активам, которые заморожены за рубежом.
«Непростая ситуация. Есть тоже такие инициативы, но они находятся в стадии рассмотрения. Я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
Газета Politico ранее написала, что объем замороженных Евросоюзом российских активов составляет 68 млрд евро. Большая часть (50 млрд евро) замороженных активов приходится на Бельгию, активы на 5,5 млрд евро были заморожены в Люксембурге. На эти две страны, а также Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию приходится свыше 90% российских заблокированных активов.
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