Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро

В конце октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал о заморозке ЕС российских активов на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока. В частности, только в Германии россияне потеряли доступ к 2,2 млрд евро. В июле Bloomberg сообщил со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.