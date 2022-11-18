Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
Объем замороженных Евросоюзом российских активов составляет 68 млрд евро, пишет газета Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии.
Большая часть (50 млрд евро) замороженных активов приходится на Бельгию, активы на 5,5 млрд евро были заморожены в Люксембурге. На эти две страны, а также Италию, Германию, Ирландию, Австрию и Францию приходится свыше 90% российских заблокированных активов.
Какую долю от этих объемов занимают национальные активы России, в Еврокомиссии пока не знают, подчеркивает издание. По предварительной оценке, они могут составлять порядка 33,8 млрд евро.
После начала спецоперации власти США, ЕС, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Также страны заморозили около половины международных резервов Банка России на сумму около $300 млрд.
В конце октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщал о заморозке ЕС российских активов на 17 млрд евро. Под ограничения, по его словам, попали активы 90 человек, они заморожены в семи государствах блока. В частности, только в Германии россияне потеряли доступ к 2,2 млрд евро. В июле Bloomberg сообщил со ссылкой на Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран из 27: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.
14 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции, согласно которому России будет необходимо возместить ущерб Украине. С этой целью авторы проекта резолюции предлагают создать международный механизм и учредить международный реестр для регистрации доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина».
В постпредстве РФ при ООН назвали этот документ «юридически ничтожным», а авторов резолюции обвинили в желании получить возможность использовать замороженные российские активы и направить их на финансирование поставок оружия Киеву и погашение долгов за уже переданное вооружение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резолюцию попыткой «завершить грабеж» заблокированных резервов России.
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