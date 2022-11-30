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Финансы

ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,9%

Ведомости

С 3 декабря ВТБ поднимает минимальную ставку по ипотеке на 0,5 п. п. до 10,9%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что заявки, направленные в банк до 2 декабря, будут рассмотрены по текущим условиям со ставками от 10,4%.

В ВТБ пояснили, что изменение условий по ипотеке связано с повышением рыночных ставок в ноябре. Банк отметил, что средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков рынка составляют около 11%. Еще одним фактором повышения ставки стал рост стоимости привлечения ресурсов на рынке, добавили в организации.

В пресс-службе уточнили, что клиенты по-прежнему могут получить скидку 0,3 п. п. при оформлении заявки на ипотеку онлайн, получении зарплаты на карту ВТБ и ряде других условий. По ипотеке с господдержкой кредит также по-прежнему доступен по ставке от 6,7%, в рамках семейной и IT-ипотеки — от 4,7%, дальневосточной — от 1,7%.

В банке напомнили, что первый взнос при покупке жилья на первичном рынке составляет 15%, на вторичном — 10%.

В предыдущий раз ВТБ повысил ставки по ипотеке 9 октября — на 0,5 п. п. до 10,4%. Тогда в банке пояснили, что приняли такое решение вслед за другими компаниями на рынке, 8 октября минимальную ставку по ипотеке до 10,4% (на 0,5 п. п.) также увеличил «Сбербанк».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных