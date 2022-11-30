ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,9%
«Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования», — говорится в сообщении.
В банке уточнили, что заявки, направленные в банк до 2 декабря, будут рассмотрены по текущим условиям со ставками от 10,4%.
В ВТБ пояснили, что изменение условий по ипотеке связано с повышением рыночных ставок в ноябре. Банк отметил, что средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков рынка составляют около 11%. Еще одним фактором повышения ставки стал рост стоимости привлечения ресурсов на рынке, добавили в организации.
В пресс-службе уточнили, что клиенты по-прежнему могут получить скидку 0,3 п. п. при оформлении заявки на ипотеку онлайн, получении зарплаты на карту ВТБ и ряде других условий. По ипотеке с господдержкой кредит также по-прежнему доступен по ставке от 6,7%, в рамках семейной и IT-ипотеки — от 4,7%, дальневосточной — от 1,7%.
В банке напомнили, что первый взнос при покупке жилья на первичном рынке составляет 15%, на вторичном — 10%.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса