ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,9%

В пресс-службе уточнили, что клиенты по-прежнему могут получить скидку 0,3 п. п. при оформлении заявки на ипотеку онлайн, получении зарплаты на карту ВТБ и ряде других условий. По ипотеке с господдержкой кредит также по-прежнему доступен по ставке от 6,7%, в рамках семейной и IT-ипотеки — от 4,7%, дальневосточной — от 1,7%.