В кабмин внесли доработанный проект стратегии развития финрынка до 2030 года

В Минфине также выделили такие главные направления, как цифровизация финрынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, финансовое просвещение и др. В сообщении ведомства отметили, что «особое внимание планируется уделить макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности».