В кабмин внесли доработанный проект стратегии развития финрынка до 2030 года
Министерство финансов и Банк России внесли в правительство доработанный проект стратегии развития финансового рынка до 2030 г., сообщила пресс-служба Минфина. Изменения последовали «с учетом изменившейся ситуации».
«Цель документа – содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии», — говорится в сообщении Минфина.
В пресс-службе ведомства назвали «ключевой задачей на горизонте до 2030 г.» — ускорение преобразования экономики России с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций. Обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, соответствующим их потребностям, является одной из приоритетных задач по мнению авторов вышеупомянутой стратегии.
В Минфине также выделили такие главные направления, как цифровизация финрынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, финансовое просвещение и др. В сообщении ведомства отметили, что «особое внимание планируется уделить макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности».
В сентябре прошлого года Минфин и Центробанк РФ во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества разработали и представили на общественное обсуждение «Стратегию развития финансового рынка до 2030 г.». Отмечалось, что это первый подобный документ «стратегического планирования», совместно созданный ведомствами.
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