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Финансы

В кабмин внесли доработанный проект стратегии развития финрынка до 2030 года

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Министерство финансов и Банк России внесли в правительство доработанный проект стратегии развития финансового рынка до 2030 г., сообщила пресс-служба Минфина. Изменения последовали «с учетом изменившейся ситуации».

«Цель документа – содействие развитию и структурной трансформации российской экономики, улучшение качества жизни граждан, повышение финансовой грамотности среди населения и создание условий для устойчивого роста финансовой индустрии», — говорится в сообщении Минфина.

В пресс-службе ведомства назвали «ключевой задачей на горизонте до 2030 г.» — ускорение преобразования экономики России с опорой на внутренние источники финансирования инвестиций. Обеспечение доступа граждан и бизнеса к финансовым инструментам, соответствующим их потребностям, является одной из приоритетных задач по мнению авторов вышеупомянутой стратегии.

В Минфине также выделили такие главные направления, как цифровизация финрынка, трансформация системы платежей и расчетов с дружественными странами, финансовое просвещение и др. В сообщении ведомства отметили, что «особое внимание планируется уделить макроэкономической, в том числе ценовой и финансовой стабильности».

В сентябре прошлого года Минфин и Центробанк РФ во взаимодействии с федеральными органами власти, представителями бизнеса и научного сообщества разработали и представили на общественное обсуждение «Стратегию развития финансового рынка до 2030 г.». Отмечалось, что это первый подобный документ «стратегического планирования», совместно созданный ведомствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных