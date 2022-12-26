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Финансы

В «Сбере» сообщили о спасении от мошенников средств на 154 млрд рублей

Ведомости

В 2022 г. Сбербанк спас от мошенников денежные средства клиентов на сумму 154 млрд руб., сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, пишут «РИА Новости». Этот показатель оказался на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

«Нашим клиентам мы спасли 154 млрд руб., это почти на 40% больше, чем в 2021 г. 484 мощных DDoS-атаки мы отразили — это получается почти полторы DDoS-атаки в день. Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности», — заявил Ведяхин.

В этом году «Сбер» не раз сообщал о новых мошеннических схемах. К примеру, в «Сбере» рассказывали, что мошенники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой «ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий, позвоните в службу поддержки». После того как пользователи набирают указанный в письме номер и выходят на связь с «оператором», тот начинает убеждать их в необходимости сообщить данные банковской карты, скачать приложение или перевести деньги, чтобы сохранить доступ к аккаунту и не попасть в черный список.

В августе «Сбер» также предупреждал о мошеннической схеме при использовании онлайн-площадок для покупок.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на Восточном экономическом форуме - 2022 в сентябре заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но пиковой цифры, которая была в начале года, показатель не превысил. Кузнецов отмечал, что после начала спецоперации 24 февраля в Сбербанке зафиксировали «количество телефонного мошенничества, равное нулю». По словам зампреда, это лишь подтвердило, что основные колл-центры находятся на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных