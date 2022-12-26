В «Сбере» сообщили о спасении от мошенников средств на 154 млрд рублей
«Нашим клиентам мы спасли 154 млрд руб., это почти на 40% больше, чем в 2021 г. 484 мощных DDoS-атаки мы отразили — это получается почти полторы DDoS-атаки в день. Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности», — заявил Ведяхин.
В этом году «Сбер» не раз сообщал о новых мошеннических схемах. К примеру, в «Сбере» рассказывали, что мошенники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой «ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий, позвоните в службу поддержки». После того как пользователи набирают указанный в письме номер и выходят на связь с «оператором», тот начинает убеждать их в необходимости сообщить данные банковской карты, скачать приложение или перевести деньги, чтобы сохранить доступ к аккаунту и не попасть в черный список.
В августе «Сбер» также предупреждал о мошеннической схеме при использовании онлайн-площадок для покупок.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время выступления на Восточном экономическом форуме - 2022 в сентябре заявил, что количество атак телефонных мошенников на россиян растет, но пиковой цифры, которая была в начале года, показатель не превысил. Кузнецов отмечал, что после начала спецоперации 24 февраля в Сбербанке зафиксировали «количество телефонного мошенничества, равное нулю». По словам зампреда, это лишь подтвердило, что основные колл-центры находятся на Украине.