В «Сбере» сообщили о спасении от мошенников средств на 154 млрд рублей

В этом году «Сбер» не раз сообщал о новых мошеннических схемах. К примеру, в «Сбере» рассказывали, что мошенники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой «ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий, позвоните в службу поддержки». После того как пользователи набирают указанный в письме номер и выходят на связь с «оператором», тот начинает убеждать их в необходимости сообщить данные банковской карты, скачать приложение или перевести деньги, чтобы сохранить доступ к аккаунту и не попасть в черный список.