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Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новое и вторичное жилье

Ведомости

Сбербанк с 10 января повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,5 п. п., теперь минимальная ставка по ипотеке начинается от 10,9%, следует из информации на сайте банка. 

При этом программы с господдержкой сохранят прежнюю стоимость. В частности, ставка по льготной ипотеке начинается от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% – на покупку дома или квартиры в новостройке. «Семейную ипотеку» можно взять по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых – на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

В Сбербанке ожидают, что ставки в ближайшее время будут скорректированы еще большим числом банков из-за того, что заимствования облигаций федерального займа за последний месяц выросли. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, пишут «РИА Новости». 

В середине декабря 2022 г. президент России Владимир Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2024 г. При этом он отметил, что ставка будет увеличена с 7% до 8%. Он также предложил расширить доступ к семейной ипотеке. Сейчас ее могут оформить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г., президент же предложил распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми младше 18 лет.

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных