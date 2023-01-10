Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новое и вторичное жилье
Сбербанк с 10 января повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 0,5 п. п., теперь минимальная ставка по ипотеке начинается от 10,9%, следует из информации на сайте банка.
При этом программы с господдержкой сохранят прежнюю стоимость. В частности, ставка по льготной ипотеке начинается от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% – на покупку дома или квартиры в новостройке. «Семейную ипотеку» можно взять по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых – на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.
В Сбербанке ожидают, что ставки в ближайшее время будут скорректированы еще большим числом банков из-за того, что заимствования облигаций федерального займа за последний месяц выросли. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка, пишут «РИА Новости».
В середине декабря 2022 г. президент России Владимир Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2024 г. При этом он отметил, что ставка будет увеличена с 7% до 8%. Он также предложил расширить доступ к семейной ипотеке. Сейчас ее могут оформить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г., президент же предложил распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми младше 18 лет.
В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.