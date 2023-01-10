Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новое и вторичное жилье

В середине декабря 2022 г. президент России Владимир Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки до июля 2024 г. При этом он отметил, что ставка будет увеличена с 7% до 8%. Он также предложил расширить доступ к семейной ипотеке. Сейчас ее могут оформить семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 г., президент же предложил распространить ее на семьи с как минимум двумя детьми младше 18 лет.