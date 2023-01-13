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Финансы

В НСПК сообщили о решении проблемы с чипами для банковских карт

Ведомости

Проблема дефицита чипов для банковских карт в России решена, сообщил в разговоре с «Интерфаксом» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

«На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее [проблему с дефицитом чипов] довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — сказал он.

В марте 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал, что российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключалась в дефиците чипов, большинство из которых раньше закупали за границей. 

По словам исполнительного директора — начальника отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольги Маклашиной, банки испытывали сложности, связанные как с логистикой, так и с повышенной нагрузкой – из-за ухода Visa и Mastercard вырос спрос на отечественные карты «Мир».

В разговоре с «Интерфаксом» Комлев также подтвердил рост себестоимости банковских карт для кредитных учреждений. «Это отражается также на том, какие банковские карточные продукты теперь экономически выгодно или невыгодно делать», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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