В НСПК сообщили о решении проблемы с чипами для банковских карт
Проблема дефицита чипов для банковских карт в России решена, сообщил в разговоре с «Интерфаксом» генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
«На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее [проблему с дефицитом чипов] довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — сказал он.
В марте 2022 г. «Коммерсантъ» сообщал, что российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключалась в дефиците чипов, большинство из которых раньше закупали за границей.
По словам исполнительного директора — начальника отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольги Маклашиной, банки испытывали сложности, связанные как с логистикой, так и с повышенной нагрузкой – из-за ухода Visa и Mastercard вырос спрос на отечественные карты «Мир».
В разговоре с «Интерфаксом» Комлев также подтвердил рост себестоимости банковских карт для кредитных учреждений. «Это отражается также на том, какие банковские карточные продукты теперь экономически выгодно или невыгодно делать», — сказал он.