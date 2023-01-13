В НСПК сообщили о решении проблемы с чипами для банковских карт

«На мой взгляд, пока российские компании смогли решить ее [проблему с дефицитом чипов] довольно эффективно в условиях ограничений. Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — сказал он.