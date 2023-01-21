Сбербанк назвал адреса первых банкоматов в Крыму

Ранее на этой неделе там сообщили, что первые офисы Сбербанка появятся в Крыму в первом полугодии 2023 г. «Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 г. будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — сказано в сообщении.