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Сбербанк назвал адреса первых банкоматов в Крыму

Ведомости

В четырех населенных пунктах Крыма начнут работу банкоматы Сбербанка, их разместили в Симферополе, Севастополе, Ялте и селе Оползневое, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«На территории полуострова Крым банкоматы Сбербанка расположены по адресам: г. Севастополь, площадь Нахимова, д. 1; г. Симферополь, ул. Пушкина, 10; г. Ялта, ул. Киевская, д. 6; с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9», – сообщили в банке агентству «РИА Новости».

Ранее на этой неделе там сообщили, что первые офисы Сбербанка появятся в Крыму в первом полугодии 2023 г. «Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 г. будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка», — сказано в сообщении.

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Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев тогда заявил, что жители региона сильно ждали возобновления работы Сбербанка на крымском полуострове. «Не секрет, что раньше для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку, приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани — первом населенном пункте за Крымским мостом. Знаю, что севастопольцы давно ждали прихода Сбербанка, это позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка», — написал он.

Сбербанк до присоединения Крыма к России работал на полуострове и Севастополе через свою украинскую «дочку». После событий «крымской весны» госбанк свернул там операции и с тех пор не планировал возвращаться.

После начала российской спецоперации на Украине Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и «ФК Открытие» оказались под блокирующими санкциями Запада. Среди других крупных банков под ограничениями оказались Альфа-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, РСХБ

Сейчас в Крыму работают РНКБ, «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Россия», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк. Последний, по указу президента России Владимира Путина, начал предоставлять банковские услуги в апреле 2022 г., а в мае открыл на полуострове первые офисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных