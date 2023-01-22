FT: Бразилия и Аргентина объявят о начале работы по созданию единой валюты

Присоединиться к инициативе Бразилии и Аргентины пригласят и другие латиноамериканские страны, добавил министр. По оценкам FT, на валютный союз, который охватит всю Латинскую Америку, будет приходиться около 5% мирового ВВП. Тогда он станет вторым крупнейшим в мире блоком после европейского, доля которого составляет около 14% мирового ВВП в долларовом выражении. Масса прогнозирует, что реализация проекта займет много времени, отмечая, что Европе на создание евро потребовалось 35 лет.