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Финансы

FT: Бразилия и Аргентина объявят о начале работы по созданию единой валюты

Ведомости

Бразилия и Аргентина на следующей неделе объявят о начале подготовки к созданию единой валюты, что может привести к образованию второго по величине валютного блока в мире. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщает газета Financial Times (FT).

По данным FT, страны намерены обсудить этот план на саммите в Буэнос-Айресе на следующей неделе. Внимание в создании единой валюты первоначально сосредоточат на ее способности стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара. По словам министра экономики Аргентины Серхио Массы, странам предстоит изучить разные параметры будущей валюты – от фискальных вопросов до роли центральных банков.

«Я не хочу создавать ложных ожиданий. Это первый шаг на длинном пути, который предстоит пройти Латинской Америке», – сказал он FT.

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Присоединиться к инициативе Бразилии и Аргентины пригласят и другие латиноамериканские страны, добавил министр. По оценкам FT, на валютный союз, который охватит всю Латинскую Америку, будет приходиться около 5% мирового ВВП. Тогда он станет вторым крупнейшим в мире блоком после европейского, доля которого составляет около 14% мирового ВВП в долларовом выражении. Масса прогнозирует, что реализация проекта займет много времени, отмечая, что Европе на создание евро потребовалось 35 лет.

Бразилия и Аргентина обсуждали идею создания единой валюты в последние несколько лет, однако договориться стороны не смогли из-за противодействия Центрального банка Бразилии, заявил FT неназванный чиновник. Привлекательность инициативы, как отмечается, более очевидна для Аргентины, поскольку годовая инфляция в стране приближается к 100%. По данным ЦБ страны, за первые три года президентства Альберто Фернандеса количество денег в публичном обращении увеличилось в четыре раза, а купюра в песо наибольшего номинала стоит менее $3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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