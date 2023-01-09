В Совфеде назвали «путчем в никуда» беспорядки в Бразилии

«Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины ( правда, в 2014 г. Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)», – написал он в своем Telegram-канале.