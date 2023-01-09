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В Совфеде назвали «путчем в никуда» беспорядки в Бразилии

Ведомости

Вспыхнувшие 8 января в Бразилии беспорядки, устроенные сторонниками проигравшего президентские выборы Жаира Болсонару, являются бессмысленным «путчем в никуда», заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Странный и бессмысленный «путч в никуда» в Бразилии... Остается пожелать далекой-близкой Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, а Лула да Силве — уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях», – написал он.

Косачев добавил, что результаты выборов нового президента были признаны как бразильским, так и мировым сообществом.

Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совфеда РФ Андрей Клишас, в свою очередь, считает, что политический кризис в Бразилии необходимо разрешить в рамках конституции страны.

«Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины ( правда, в 2014 г. Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)», – написал он в своем Telegram-канале.

Протесты в Бразилии начались на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.

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8 января сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. В Twitter Ибанейс Роша сообщил, что в ходе беспорядков были задержаны более 400 человек.

На фоне беспорядков Верховный суд Бразилии отстранил от должности губернатора столичного федерального округа, мотивировав это решение «бездействием» местных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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