В Совфеде назвали «путчем в никуда» беспорядки в Бразилии
Вспыхнувшие 8 января в Бразилии беспорядки, устроенные сторонниками проигравшего президентские выборы Жаира Болсонару, являются бессмысленным «путчем в никуда», заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
«Странный и бессмысленный «путч в никуда» в Бразилии... Остается пожелать далекой-близкой Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, а Лула да Силве — уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях», – написал он.
Косачев добавил, что результаты выборов нового президента были признаны как бразильским, так и мировым сообществом.
Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совфеда РФ Андрей Клишас, в свою очередь, считает, что политический кризис в Бразилии необходимо разрешить в рамках конституции страны.
«Госпереворот не может быть легитимным выходом из политического кризиса, это справедливо как для Бразилии, так и для Украины ( правда, в 2014 г. Запад госпереворот и захват правительственных зданий на Украине поддержал, что и привело к гражданской войне и фактическому распаду Украины)», – написал он в своем Telegram-канале.
Протесты в Бразилии начались на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.
8 января сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. В Twitter Ибанейс Роша сообщил, что в ходе беспорядков были задержаны более 400 человек.
На фоне беспорядков Верховный суд Бразилии отстранил от должности губернатора столичного федерального округа, мотивировав это решение «бездействием» местных властей.