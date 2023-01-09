Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности

Суд также привел несколько доказательств, которые указывают на причастность Ибанейса к беспорядкам. Так, к месту проведения митинга протестующих сопровождали машины военной полиции федерального округа, говорится в постановлении. Кроме того, сотрудники полиции не оказывали сопротивления протестующим должным образом и даже покидали свои посты.