Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности
Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша временно отстранен от руководства регионом. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на постановление Верховного суда страны.
Суд отстранил губернатора столичного региона на 90 дней. В решении суда отмечается, что проведение предполагаемых демонстраций «было общеизвестным фактом», однако власти округа «бездействовали». Более того, добавил судья Алешандри ди Морайс, протесты проходили «с согласия и даже при эффективном участии компетентных органов». Судья подчеркнул, что нападения на государственные учреждения Бразилии не останутся безнаказанными.
Отстранение Ибанейса от должность объясняется участием губернатора в «подготовке теракта» и в «преступном объединении». Кроме того, политика подозревают в причинении ущерба стране, попытке подорвать основы демократии насильственным путем и устроить государственный переворот.
Суд также привел несколько доказательств, которые указывают на причастность Ибанейса к беспорядкам. Так, к месту проведения митинга протестующих сопровождали машины военной полиции федерального округа, говорится в постановлении. Кроме того, сотрудники полиции не оказывали сопротивления протестующим должным образом и даже покидали свои посты.
Протесты в Бразилии начались на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.
8 января сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. В Twitter Ибанейс Роша сообщил, что в ходе беспорядков были задержаны более 400 человек.