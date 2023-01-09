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Суд Бразилии отстранил губернатора столичного региона от должности

Ведомости

Губернатор столичного Федерального округа Бразилии Ибанейс Роша временно отстранен от руководства регионом. Об этом сообщает газета O Globo со ссылкой на постановление Верховного суда страны.

Суд отстранил губернатора столичного региона на 90 дней. В решении суда отмечается, что проведение предполагаемых демонстраций «было общеизвестным фактом», однако власти округа «бездействовали». Более того, добавил судья Алешандри ди Морайс, протесты проходили «с согласия и даже при эффективном участии компетентных органов». Судья подчеркнул, что нападения на государственные учреждения Бразилии не останутся безнаказанными.

Отстранение Ибанейса от должность объясняется участием губернатора в «подготовке теракта» и в «преступном объединении». Кроме того, политика подозревают в причинении ущерба стране, попытке подорвать основы демократии насильственным путем и устроить государственный переворот.

Суд также привел несколько доказательств, которые указывают на причастность Ибанейса к беспорядкам. Так, к месту проведения митинга протестующих сопровождали машины военной полиции федерального округа, говорится в постановлении. Кроме того, сотрудники полиции не оказывали сопротивления протестующим должным образом и даже покидали свои посты.

Протесты в Бразилии начались на фоне недовольства результатами президентских выборов. 31 октября бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару. 1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента.

8 января сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В связи с протестами президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца января. В Twitter Ибанейс Роша сообщил, что в ходе беспорядков были задержаны более 400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных