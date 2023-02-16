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Финансы

В «Сбере» предупредили о сценариях мошенничества с посланием Путина

Ведомости

Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля, заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21-го числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием», – сказал Кузнецов журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» (цит. по «РИА Новости»).

По его словам, мошенники быстро адаптируются к новым информационным поводам. Причем Кузнецов отметил, что сами сценарии очень правдоподобные и разнообразные.

Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» Кузнецов заявил, что около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины. По его словам, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров. Он уточнил, что больше всего центров работает в Днепре — около 150. На пике в городе находилось более 1100 колл-центров, добавил Кузнецов. Зампред отметил, что сейчас информации о работе таких организаций стало «в десятки раз больше».

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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