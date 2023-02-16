В «Сбере» предупредили о сценариях мошенничества с посланием Путина

Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» Кузнецов заявил, что около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины. По его словам, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров. Он уточнил, что больше всего центров работает в Днепре — около 150. На пике в городе находилось более 1100 колл-центров, добавил Кузнецов. Зампред отметил, что сейчас информации о работе таких организаций стало «в десятки раз больше».