В «Сбере» предупредили о сценариях мошенничества с посланием Путина
Сбербанк фиксирует появление новых сценариев мошенничества в банковской сфере, связанных с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля, заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
«Новые сценарии появляются с очень высокой скоростью. 21-го числа планируется послание президента России Федеральному собранию, уже мы фиксируем появление новых сценариев, связанных с этим событием», – сказал Кузнецов журналистам в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» (цит. по «РИА Новости»).
По его словам, мошенники быстро адаптируются к новым информационным поводам. Причем Кузнецов отметил, что сами сценарии очень правдоподобные и разнообразные.
Выступая на форуме «Кибербезопасность в финансах» Кузнецов заявил, что около 95% мошеннических звонков клиентам банков поступает с Украины. По его словам, на Украине действует порядка 800-900 колл-центров. Он уточнил, что больше всего центров работает в Днепре — около 150. На пике в городе находилось более 1100 колл-центров, добавил Кузнецов. Зампред отметил, что сейчас информации о работе таких организаций стало «в десятки раз больше».
Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.